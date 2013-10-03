Иллюстративное фото с сайта news-vlad.ru Иллюстративное фото с сайта news-vlad.ru Финансовая полиция Атырауской области начала расследование еще одного "спортивного уголовного дела". Департамент возбудил уголовное дело по статье 176 УК РК – «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества» в отношении директора КГКП «Областная баскетбольная команда «Атырау» и других лиц. В сообщении указывается, что эти люди, являясь приравненными лицами на выполнение государственных функций, по предварительному сговору, путем составления фиктивных документов, формально освоив командировочные расходы за 2008 год, совершили хищение вверенного чужого имущества. Сумма ущерба, причиненного государству, составила 18,5 млн тенге. В области в форме КГКП на сегодня зарегистрирована только одна баскетбольная команда - «Барсы Атырау», директором которой является 46-летний Булат МУХАМБЕТКАЛИЕВ. Он же является директором хоккейного клуба «Бейбарыс». Напомним, что в Атырау до сих пор идет суд над руководством волейбольном команды «Атырау». Их подозревают в растрате денежных средств на сумму более полумиллиарда тенге. Кстати все эти команды финансируются исключительно из областного бюджета.