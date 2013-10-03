В Уральске парень забрался на радиовышку

Молодой человек забрался на высоту примерно 50 метров и грозился спрыгнуть оттуда. Кому принадлежит радиовышка, пока неизвестно. Она находится возле дома №1 по улице Алии МОЛДАГУЛОВОЙ. По словам полицейских, молодой человек вел себя агрессивно, ставил условие, чтобы близко к нему не подходили, а также просил вызвать супругу на место. Выяснилось, что молодого человека зовут Ержан. Не так давно он освободился из колонии. Прыгать вроде не собирался, но требовал супругу, которая якобы его сильно обидела, чтобы та извинилась перед ним. - В 11 часов дежурным оперативно-спасательного отряда поступила информация, что молодой человек 88 года рождения грозится спрыгнуть вниз с металоконструкции, - говорит заместитель начальника оперативно-спасательного отряда ДЧС ЗКО Рашид НУРГАЛИЕВ. - Мы первые прибыли на место, поднялись до середины конструкции и начали переговоры, с нами был медик-психолог, наш спасатель Нурмухан ЖУМАГАЛИЕВ. Хулиган выдвинул требования, чтобы сюда доставили его супругу. С помощью полиции супруга была найдена и доставлена на место. После длительных уговоров совместно с полицией мы организовали спуск. На мой взгляд, он был трезвый, по словам нашего сотрудника, который поднимался наверх, там лежала полуторалитровая пластиковая бутылка с соком, ее передали полиции. Скорее всего, ему будет выставлен счет за сбор всех служб и сотрудников полиции.