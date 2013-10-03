В Атырау прошел семинар по противодействию терроризму

Семинар-тренинг для сотрудников правоохранительных органов на тему «Актуальные вопросы противодействия религиозному экстремизму и терроризму» продлится три дня, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Организаторами мероприятия выступили Институт Генеральной прокуратуры РК при поддержке Центра ОБСЕ в Астане и Посольство Великобритании в РК. Участниками тренинга стали сотрудники прокуратуры трех областей Казахстана – Атырауской, Актюбинской и Западно - Казахстанской, а также представители других силовых структур и ведомств. По словам заместителя генерального прокурора РК Андрея КРАВЧЕНКО Атырауская область для проведения подобного тренинга была выбрана неслучайно, поскольку в данном регионе уже были прецеденты, квалифицированные как теракты. - Нам нужно понимать, что преступники постоянно используют новые формы и методы проявления агрессии, они всегда знают, как примерно работает система правоохранительных органов, как работают наши специалисты. Мы должны опережать их действия для того, чтобы обеспечивать безопасность в обществе, - сказал Андрей КРАВЧЕНКО. Также, по словам Андрея КРАВЧЕНКО, по инициативе Генеральной прокуратуры в 2005 году был создан комитет финансового мониторинга, позволяющий отследить пути и источники финансирования различных преступлений и преступных групп. - Считаю, что комитет работает эффективно, сегодня мы имеем по Казахстану достаточно серьезную базу данных, которая позволяет нам отследить, куда направляются те или иные средства. Опасений за то, что на финансирование терроризма и экстремизма уходят большие деньги – пока нет, но отдельные признаки подобных дел есть, и уголовные дела в этой сфере возбуждаются. Я ежедневно получаю информацию от комитета финансового мониторинга до 5 материалов в день, - заключил Андрей КРАВЧЕНКО. Напомним, что сегодня в Атырауской области создана антитеррористическая комиссия, в которую входят руководители областных департаментов и управлений акимата, а также сотрудники правоохранительных органов, специализирующиеся в данном направлении. Члены комиссии активно работают и во всех семи районах области.