Иллюстративное фото с сайта newsline25.ru Иллюстративное фото с сайта newsline25.ru 2 октября в Западно - Казахстанском областном суде состоялась конференция судей области под председательством и. о. председателя облсуда Бахытбека БЕГАЛИЕВА, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на пресс-службу областного суда. В работе конференции приняли участие 77 судей, в том числе председатели коллегий и судьи областного суда, председатели и судьи районных и городских судов. Они обсудили выборы председателя и членов совета Западно-Казахстанского областного филиала Союза судей и выборы делегатов на VI съезд судей Республики Казахстан. От должности председателя областного филиала Союза судей РК освобожден НУГМАНОВ Темиржан Нуртазаевич. В результате открытого голосования председателем областного филиала Союза судей избран ИЩАНОВ Галымжан Султашевич. Также были избраны члены совета областного  филиала Союза судей: судья облсуда ДИЛЬДАБЕКОВ Ниязбек Жумадилович, КЫРЫКБАЕВ Гизатолла Жумашаевич, председатель Бурлинского райсуда ШАМГУНОВА Лариса Тлемисовна, судья межрайонного экономического суда УСТАГАЛИЕВА Ляззат Упагалиевна. Также были избраны делегаты на 6 съезд судей Республики Казахстан. От Западно-Казахстанской области  на главный форум судейского сообщества страны поедут 23 делегата.