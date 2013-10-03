Иллюстративное фото с сайта pixelnews.com.ua Иллюстративное фото с сайта pixelnews.com.ua Устроить пожар пытались неизвестные ночью в ветстанции поселка Актасты Айтекебийского района, рассказывает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Как рассказала сельский аким Саулегуль ЕРИМБЕТОВА, неизвестные разбили стекло и бросили внутрь полуторалитровую пластиковую бутылку. Она была заткнута ватой, пропитанной дизельным топливом. К счастью, при ударе бутылка потухла, пожар так и не начался. Восстановление разбитой форточки обошлось в 7 тысяч тенге.