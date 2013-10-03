Иллюстративное фото с сайта http://ust-kamenogorsk.kz Иллюстративное фото с сайта http://ust-kamenogorsk.kz В торжественной церемонии открытия нового объекта принимали участие аким области Бактыкожа ИЗМУХАМБЕТОВ и министр нефти и газа РК Узакбай КАРАБАЛИН. – «Нур Отан» берет на себя ответственность за спокойствие в стране, экономическое развитие. Поэтому мы работаем для укрепления материально-технической базы городских, районных филиалов этой партии. Здание городского филиала, которое мы хотим сегодня открыть, является доказательством нашей работы, - сказал Бактыкожа ИЗМУХАМБЕТОВ. - В этом новом здании в будущем будут принимать граждан по проблемным вопросам. Ключ от нового здания министр нефти и газа РК Узакбай КАРАБАЛИН вручил председателю филиала НДП «Нур Отан» в городе Атырау Серику АЙДАРБЕКОВУ. Напомним, строительство здания началось в июле. Для филиала партии здание было необходимо, так как в рядах партии состоит более 29 тысячи членов и работают 140 начальных организаций партии. Айгуль ЕРТИЛЕУ