В Уральск с рабочим визитом прибыл первый вице-министр регионального развития Кайырбек ОСКЕНБАЕВ, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» . В ходе работы вице-министр ознакомился и с ходом подготовки города к отопительному сезону, а также отметил, что отопление нужно дать раньше.

В рамках рабочей поездки вице-министр встретился с сотрудниками компаний "Зап.Каз.РЭК", "Жайыкжылукуат" и ознакомился с ходом подготовки города к отопительному сезону. Кайырбеку ОСКЕНБАЕВУ показали участок перекрёстка проспектов Евразия-Достык, где замена водопроводных труб уже подходит к своему завершению. - Собственно, с ходом подготовки уже поздно знакомиться - нужно начинать отопительный сезон, - отметил вице-министр. - И сегодня власти области уже начали давать тепло. Мы проверили работу, которая была сделана в течение этого года. Если помните, в прошлом году была большая авария. Этот участок теплоснабжения был очень проблемным и ещё один год работы старые трубы уже не выдержали бы. Кайырбек ОСКЕНБАЕВ подчеркнул, что работы по замене труб практически завершены: - Пусть жители не переживают - до 15 октября тепло будет дано в полном объёме. Другой вопрос, что холода чуть раньше наступили, поэтому сейчас будем разговаривать, чтобы тепло горожанам дали раньше. После проверки подготовки теплосетей к зимнему периоду, вице-премьер встретился со студентами ЗКАТУ им. Жангир хана.