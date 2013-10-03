В настоящее время Ольга КОРОТЬКО (фото 2) живёт и работает в Алматы, а свой фильм сняла на киностудии имени Шакена АЙМАНОВА. "Голубь на крыше" повествует о мальчике, родители которого развелись и словно бы не замечают, как страдает их ребёнок. Игнорируя по детской наивности суровые реалии ещё непостижимого ему взрослого мира, мальчик старается сделать всё, чтобы мама и папа снова были вместе... - В этот фильм вложены мои личные переживания, - рассказывает Ольга. - Мне кажется, что нельзя снимать фильм, идея которого не тревожит лично тебя, если она не цепляет за живое. В чем-то это моя история, и история многих людей, переживших в детстве развод родителей, что не может не оставить след в душе. Мне кажется, эта тема очень актуальна - сейчас очень просто стали относится к разводам - поженились - родили ребенка - развелись. Погруженные в устройство личной жизни, родители мало обращают внимание на детей, которые всегда оказываются самой пострадавшей стороной во всей этой ситуации... На кинофестиваль Silent River, который проходит в городе Ирвайн, штат Калифорния Ольга КОРОТЬКО попала непросто: отправила диск с фильмом, после чего тамошняя отборочная комиссия выбрала его среди прочих трёх тысяч кинолент. - Silent River довольно крупный фестиваль, но он ориентирован больше на авторское кино, - продолжает Ольга. - На фестивалях никто не спрашивает диплом о режиссерском образовании, главное - это хороший фильм. По условиям фестиваля, автор не имеет права распространять свой фильм, поэтому для кинолюбителей лента пока не доступна. Более подробное интервью с Ольгой КОРОТЬКО читайте в следующем номере газеты "Мой ГОРОД", в котором девушка расскажет о современном казахстанском кино, своих творческих планах и порассуждает на тему: почему же в казахстанских школах не преподают кино наряду с живописью и музыкой?