Иллюстративное фото с сайта www.pro-goroda.ru Иллюстративное фото с сайта www.pro-goroda.ru Два ЧП произошло в средней школе № 53 села Каргалинское на одной неделе, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Первое случилось, когда девятые классы проводили соревнования по футболу и сыграли со счетом 3:3. После игры один из учеников подошел к другому и отпустил неосторожную шутку. Аралхан из параллельного класса много лет занимается боксом. За шутку он ударил ровесника по подбородку. Тот с переломами нижней челюсти и травмами головы попал в больницу. Через день произошло второе ЧП. Боксер Аралхан напал на уроке на учителя истории. 29-летний педагог вытолкал школьника из класса и завел его в туалет. Конфликт между ними остановила уборщица. После выяснения отношений с учителем истории, боксер сдал на пятерку кросс на 2000 метров. А к вечеру его госпитализировали в больницу с сотрясением головного мозга. Через 3 дня после госпитализации оба мальчика выписались. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Тем временем учитель истории написал заявление об уходе. Свидетели рассказывают, что ученик порвал ему воротник и вел себя агрессивно. Что касается педагога, о нем ученики и школа отзываются положительно. Известно, что боксер Аралхан перешел в школу № 53 в сентябре этого года. До этого он учился в другой школе села Каргалинское.