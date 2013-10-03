Наркоторговцы сбросили боливийским полицейским миллион долларов
Фото: Aizar Raldes / AFP Боливийские власти объявили об обнаружении сумки с миллионом долларов, сброшенной из самолета местных торговцев наркотиками, сообщает Associated Press. Представитель правительства Карлос Ромеро рассказал, что бойцы антинаркотической полиции обнаружили тайную взлетно-посадочную полосу, на которой стоял человек, подававший самолету сигналы с земли. Когда самолет приблизился и снизился, из него была выброшена сумка. Полицейские тут же арестовали людей, находившихся на аэродроме, а также изъяли их автомобили, оружие и сумку, в которой оказались деньги. Самолет не был опознан и скрылся. В правительстве рассказали, что эта операция позволила предотвратить создание лаборатории по производству кокаина. Хотя боливийские власти традиционно выступают за легализацию употребления листьев коки в качестве естественного стимулятора, они же выступают резко против производства, продажи и контрабанды кокаина. Источник: lenta.ru