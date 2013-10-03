Фото: страница польского Greenpeace в Facebook Фото: страница польского Greenpeace в Facebook В центре Варшавы 2 октября прошла акция солидарности с активистами экологического движения Greenpeace, остающимися под арестом в России, среди которых находится гражданин Польши Томаш Джемайнчук. Об этом сообщается на официальном сайте польского подразделения организации. Активисты установили на улице металлическую клетку и организовали рядом с ней посменные одиночные пикеты с надписью «Я один из тридцати заключенных активистов Greenpeace». В заявлении Greenpeace говорится, что клетка будет стоять в центре столицы четыре дня, до субботы, 5 октября, когда состоится Международный день акций в поддержку заключенных. Акции в поддержку активистов Greenpeace 2 октября прошли также в Германии, где были организованы пикеты более чем на 20 заправках российской компании «Газпром» с требованием прекратить добычу нефти в Арктике. В Берлине активисты приковали себя к бензоколонке наручниками. Ранее, вечером 1 октября, сторонники организации вывесили плакат с призывом не загрязнять Арктику во время матча Лиги чемпионов между швейцарским «Базелем» и немецким «Шальке 04», спонсором которого является «Газпром». Активисты развернули плакат, спустившись с крыши стадиона «Сент-Якоб Парк» в Базеле с помощью альпинистского снаряжения. Экипаж и пассажиры принадлежащего Greenpeace судна «Арктик Санрайз» были задержаны и затем арестованы в сентябре после попытки высадиться на платформе «Приразломная» в Печорском море, добычей нефти на которой планирует заниматься российский «Газпром». 2 октября 14 из 30 арестованных были предъявлены обвинения в пиратстве в составе организованной группы. По данным российского отделения экологического движения, следующие обвинения будут предъявлены утром 3 октября. Среди арестованных — граждане 19 стран, в том числе российский фотожурналист Денис Синяков, выполнявший редакционное задание «Ленты.ру», а также британец Кирон Брайан, нанятый Greenpeace для съемки видео. Greenpeace категорически отвергает обвинения в пиратстве, подчеркивая мирный характер акции, целью которой было обратить общественное внимание на опасность нефтегазовых разработок на арктическом шельфе. Экологи опасаются, что бурение в этом регионе может обернуться экологической катастрофой, и подчеркивают, что платформа находится в плохом техническом состоянии, а «Газпром» недостаточно проработал план действий на случай экстренной ситуации. Источник: lenta.ru