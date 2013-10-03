Лукашенко припомнил Обаме «рабское прошлое»
Кадр: видео Youtube Президент Белоруссии Александр Лукашенко предостерег администрацию США от военного удара по Сирии, заявив, что он обернется «катастрофой» для всего региона. Об этом глава государства заявил в интервью казахстанскому телеканалу 24KZ в преддверии своего визита в Астану. По мнению белорусского лидера, руководство Соединенных штатов «присвоило себе право некой исключительности и этим обосновывает бомбежки других государств». «Я думаю, это, мягко говоря, контрпродуктивно, это очень плохо, — продолжил Лукашенко, — и вообще, меня Обама поражает. Еще совсем недавно чернокожие люди в Америке рабами были, а сегодня уже об исключительности какой-то заявляют. Я никогда не думал, что человек, вышедший из этих бедных слоев, сможет вообще риторику такую в мире проводить. Это недопустимо, это крайне опасно». В последнее время Барак Обама по меньшей мере дважды публично заявлял об исключительности американского народа (в телевизионном обращении 10 сентября и перед представителями ООН в ходе Генассамблеи 24 сентября). Ранее этот тезис раскритиковал президент России Владимир Путин. Он написал колонку в в газету The New York Times, в которой заявил, что считает «очень опасным» закладывать в головы людей идею об их исключительности. «Мы разные, но когда мы просим Господа благословить нас, мы не должны забывать, что Бог создал нас равными», — отметил российский лидер. США рассматривали возможность удара по Сирии, где уже более двух лет идет гражданская война, после сообщений о химической атаке, произошедшей в пригороде Дамаска 21 августа. В результате нее погибли более тысячи человек (позднее эксперты заявили, что против населения был применен нервно-паралитический газ зарин). Вину за это сирийские власти и повстанцы возложили друг на друга. Источник: lenta.ru