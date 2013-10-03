Иллюстративное фото с сайта khersonline.net Иллюстративное фото с сайта khersonline.net Во время проведения оперативных мероприятий «Бекре-2013» сотрудниками водной полиции областного ДВД на побережье Каспия в местечке Угол была задержана плавсредство - казанка. На борту находился всего один человек, житель села Жанаталап. В его лодке полицейские обнаружили 50 кг красной рыбы, белуги, а также рыболовные сети. Браконьер был задержан, ведется расследование.