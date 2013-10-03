Фото: Mirror Фото: Mirror В Великобритании сотрудник полиции обнаружил своего клона среди фигурок конструктора «Лего» лимитированной серии, сообщает The Daily Mirror. Роб «Норм» Томас, служащий в полиции уже 27 лет, нашел в конструкторе фигурку человечка, похожего на себя. Интересно, что игрушечный констебль носит такой же табельный номер, что и Роб — 1337. Номер, который носит 48-летний сотрудник полиции, перешел к нему от его отставного коллеги. Такое же сочетание цифр по случайному совпадению было выбрано создателями датского конструктора для коллекционной фигурки. «Я не поверил своим глазам, когда увидел фигурку, — рассказал коллега Томаса Иэн Николсон, который коллекционирует «Лего». — Я даже специально написал Робу, чтобы проверить. Самое забавное, что он даже на него чем-то похож». Игрушка Констебля имеет свою официальную биографию: «Констебль — полицейский старого порядка. Он не ездит на модных машинах или мотоциклах, вместо этого он предпочитает патрулировать улицы пешком, размахивая дубинкой, когда проходит свой ежедневный маршрут. Он знает все законы наизусть, всегда аккуратен и снимает шлем только в присутствии Королевы». Фигурки «Лего», похожие на людей, впервые появились в наборах в 1978 году. Изначально их лица были были жёлтого цвета, и впервые естественный цвет лица появился в у героя набора серии «Гарри Поттер» в 2004 году (а чернокожая фигурка появилась годом ранее). С 1998 года коллекционные человечки начали копировать образ конкретных персонажей (первая серия с узнаваемыми чертами «лиц» — «Звездные Войны») и даже реальных людей (Мадонна, Эми Уайнхаус и Стивен Спилберг). Источник: lenta.ru