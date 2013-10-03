Иллюстративное фото с сайта ejnews.ru Иллюстративное фото с сайта ejnews.ru По данным городского отдела ЖКХ, в Атырау в Атырау 126 домов, в которых отсутствуют КСК. Власти называют такие дома бесхозными. Значит и подготовкой этих домов к отопительному сезону заняться некому. Тем временем остро стоит вопрос и санитарного состояния этих домов. - По городу Атырау в затопленном состоянии находится 63 подвальных помещения, для вывоза твердых бытовых отходов из необходимых 56 машин работает только 39. На сегодня 126 многоэтажных дома города относятся к бесхозному жилью, так как жители отказываются входить в состав КСК. Поэтому за их санитарным состоянием никто не следит, - сказал главный санитарный врач области Умирзак ЗИНУЛЛИН А в остальном, все объекты будут подключены к теплоснабжению в срок, уверены коммунальщики. Из 774 домов, отапливающихся централизованно от ТЭЦ, готовы к приему тепла 755 домов.