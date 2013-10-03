Фото Today.kz Фото Today.kz Казахстанский экспортер ТОО «Crown Батыс» начал поставку на московский рынок мяса КРС, сообщает Today.kz со ссылкой на пресс-службу АО «Холдинг «КазАгро». В среду с откормочной площадки отечественного производителя, находящейся в ЗКО, были отгружены первые 20 тонн мяса КРС для поставки в Москву. Всего до конца этого года по контракту, заключенному с Москворецким торговым домом, ТОО «Crown Батыс» отправит в Россию 500 тонн продукции. Планируется, что предприятие будет отправлять в Москву в неделю по 20 тонн мяса в виде полутуш в охлажденном виде, а также разделанной в вакуумной упаковке. Сейчас на откормплощадке в ТОО «Crown Батыс» содержится более 4 тысяч голов КРС. Этот объект введен в эксплуатацию в декабре 2010 года. ТОО «Crown Батыс» включает в себя животноводческий комплекс для единовременного содержания 8 640 голов КРС, мясокомбинат с холодильными установками мощностью 120 голов КРС в смену и комбикормовый завод с зернохранилищем. На период 2011-2012 годов в Казахстане создано 35,2 тысячи откормочных мест. За тот же период создано племенных хозяйств на 30 тысяч голов КРС, из которых 22,7 тысячи голов завезены при содействии "КазАгро". В 2013 году АО «КазАгроФинанс», дочерней компанией холдинга одобрены заявки животноводов республики на финансирование приобретения 12,1 тысячи голов племенного скота. При этом компанией рассматриваются заявки на приобретение еще 9,4 тысячи голов КРС.