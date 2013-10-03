фото с сайта pdd-rk.kz фото с сайта pdd-rk.kz Сегодня на пленарном заседании депутаты мажилиса парламента одобрили Соглашение о займе между Казахстаном и Азиатским Банком Развития в связи со строительством дороги Западная Европа – Западный Китай, сообщает Today.kz со ссылкой на пресс-службу аппарата мажилиса. Целью документа является реконструкция участка протяженностью 36,7 километра между Шымкентом и Ташкентом в Южно-Казахстанской области. Завершение работ ожидается к 31 декабря 2015 года.