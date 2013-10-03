фото с сайта www.inform.kz фото с сайта www.inform.kz Кайрат Абсаттаров был назначен новым вице-министром труда и социальной защиты, сообщает Today.kz, со ссылкой на Министерствo труда и социальной защиты населения. Кайрат Абсаттаров родился в 1966 году, окончил Карагандинский политехнический институт по специальности "Автомобили и автомобильное хозяйство" и Жезказганский университет по специальности "Экономика и управление производством". С 2006 по 2010 годы работал главным административным директором АО "Қазақтелеком". С марта 2010 года по январь 2012 года занимал должность ответственного секретаря Министерства связи и информации Республики Казахстан. 1 февраля 2012 года назначен вице-министром транспорта и коммуникаций Республики Казахстан. С 20 марта 2013 года - председатель Комитета транспортного контроля Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан.