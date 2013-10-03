фото с сайта novostey.com фото с сайта novostey.com Нурсултан Назарбаев назначил заместителей министров обороны и юстиции, сообщает пресс-служба президента. «Распоряжениями главы государства назначены: Бакытжан Абдирайым – заместителем министра обороны Республики Казахстан; Эльвира Азимова – заместителем министра юстиции Республики Казахстан», - говорится в сообщении. Источник: today.kz