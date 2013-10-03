фото с сайта pro-goroda.ru фото с сайта pro-goroda.ru В Казахстане за последние пять лет за ложные сообщения о террористических актах и угрозах привлечены к уголовной ответственности более 160 человек, передает Today.kz со ссылкой на МВД РК. По информации ведомства, с начала текущего года в суд направлено свыше 45 уголовных дел, из них по 44 уже приняты решения. К примеру, недавно в Алматы был задержан подозреваемый в ложном минировании финансового учреждения. Он подбросил в здание банка второго уровня записку с текстом "ограбление, выходите на улицу, сейчас будет взрыв", которую затем обнаружил охранник. На место происшествия в спешном порядке были направлены сотрудники полиции и все службы спасения. Были эвакуированы 200 посетителей и 9 сотрудников банка, однако взрывное устройство обнаружено не было. В ходе розыскных мероприятий сотрудники органов задержали 29-летнего жителя Алматинской области. В данный момент заведено уголовное дело, подозреваемый находится под подпиской о невыезде.