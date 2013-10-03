фото с сайта slando.kz фото с сайта slando.kz ОО "Казпотребнадзор" предлагает свои кардинальные меры по изменению Закона "Об обязательном страховании недвижимого имущества физических лиц — собственников недвижимости", который находится на обсуждении неправительственных организаций, передает Today.kz со ссылкой на "Казпотребнадзор". Нынешняя версия проекта закона предполагает, что максимальную ответственность за страхование имущества понесут беднейшие слои населения, сообщает "Казпотребнадзор". Недвижимость же будет страховаться на случай землетрясений, оползней, селей, сильного ветра, снегопада, лавин, наводнений и паводков, чрезвычайных ситуаций, связанных с изменением состояния суши, катастрофических просадок и обвалов земной поверхности из-за выработки недр при добыче полезных ископаемых и другой деятельности человека, а также чрезвычайных ситуаций техногенного характера: пожаров и взрывов. Согласно текущей версии законопроекта, только 35 квадратных метров недвижимости будут обязательными для страхования. Таким образом, владелец особняка площадью 500 метров будет платить в фонд обязательного страхования столько же, сколько многодетная семья, ютящаяся в однокомнатной квартире площадью 35 квадратных метров, сообщает общественная организация. В случае катаклизмов, рассуждают в "Казпотребнадзоре", владельцы особняка площадью 400 квадратных метров будут явно недовольны, если им взамен дадут квартиру или дом площадью 35 квадратных метров. В связи с этим "Казпотребнадзор" предлагает, чтобы владельцы недвижимостью общей площадью более 300 квадратных метров платили так называемый налог на роскошь. К примеру, если если человек владеет 5 квартирами площадью 60 квадратных метров он обязан уплачивать соответствующие взносы, говорят в организации. Причем, независимо от того, совершали ли граждане уплату в фонд обязательного страхования недвижимости, им должны быть возмещены потери от природных катаклизмов, исходя из площади 35 метров, сообщает "Казпотребнадзор". А владельцы недвижимости более 300 квадратов, регулярно платящие взносы в страховые фонды, должны получать компенсации исходя из квадратуры их недвижимости. По предложению "Казпотребнадзора", если в фонде нет достаточных средств для возмещения ущерба, то их необходимо выделить из резервов правительства и государственного бюджета.