фото с сайта stanradar.com фото с сайта stanradar.com Нурсултан Назарбаев ставит в пример подрастающему поколению личность Абылай-хана и считает, что только в единстве народа ключ к благополучию страны, передает Today.kz со ссылкой на статью президента в "Казахстанской правде". В 2013 году в Казахстане будет отмечаться 300-летие великого казахского правителя Абылай-хана. Он освободил от захватчиков просторные земли Казахского ханства и обеспечил его территориальную целостность, сообщается в статье. По мнению Назарбаева, чтобы обеспечить стабильное будущее и нерушимую независимость, необходимо не забывать наказы наших предков и постоянно напоминать себе о них. "Ведь для строительства сильной страны им пришлось пожертвовать многим", - сказал глава государства. Как пишет президент страны, у Абылай-хана было три мечты: мирное небо надо головой, построить город на казахской земле и объединить страну. По мнению Назарбаева, нынешнее поколение смогло достичь той цели, к которой стремился казахский хан. "В своих выступлениях я не устаю говорить людям о том, что залогом благополучия является единство народа. И я прилагаю все свои силы и энергию для этого. За какие-то двадцать с лишним лет мы не раз убеждались на примере других, что народ, лишенный единства, утрачивает и благополучие. На начальных этапах своей независимости мы являемся свидетелями того, что основой процветания является дружба народа", - сказал Назарбаев. "Историю жизни Абылай-хана следует ставить в пример всей нации, особенно новому поколению. Молодежь должна хорошо представлять роль Абылай-хана в истории казахского народа. Это будет способствовать тому, что в сердцах последующих поколений произрастут семена патриотизма, любви к стране. Только поколение, которое знает о непростой истории государства, поворотах и зигзагах пути, пройденного предками, сложных этапах и судьбонос­ных решениях, «белых пятнах» и свершениях великих личностей, сможет успешно достичь намеченной цели", - сообщается в статье. "Нынешнее поколение казахстанцев получило возможность жить в независимой стране, мечту о которой бережно защищал и почитал Абылай-хан. Сегодня нам прежде всего следует сказать за это слова благодарности, не забывать о своих корнях и о великой силе единства. Ведь впереди нас могут ждать не менее серьезные вызовы. Наш долг – гордиться достижениями современного Казахстана, являющегося воплощением мечты Абылая, служить тому, чтобы сохранить внутреннее согласие и дружбу", - сказал президент.