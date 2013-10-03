Иллюстративное фото с сайта kredit.pallpall.ru
Ипотека в Казахстане по условиям кредитования в странах СНГ уступает только России. Такого мнения придерживается аналитик группы компаний Forex Club Анатолий Хегай, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Аналитик считает, что ипотека в Казахстане имеет сравнительно мягкие условия среди наиболее благополучных стран СНГ по ключевым факторам доступности. "Основной критерий - процентная ставка по ипотеке в Казахстане является одной из наиболее низких. Сейчас она составляет в среднем 15,5 - 16 процентов. Ниже только в России - 12,5 - 13 процентов", - пояснил он.
Как отметил Хегай, если брать в учет стоимость жилья и рассматривать только столичные регионы, то расклад получится явно в пользу Казахстана. "Средняя стоимость квадратного метра жилья в Астане и Алматы составляет около 1,6 тысячи долларов, а в Москве и Санкт-Петербурге - в 3-4 раза выше. При этом разница в доходах не столь существенна. Средняя зарплата по Казахстану, по официальным данным, составляет около 700 долларов. В среднем по России она примерно такая же, однако в столичных регионах она немного превышает тысячу долларов, то есть всего на 30 процентов, а не в 3-4 раза", - рассказал собеседник.
Таким образом, ипотека в Казахстане лояльнее, чем в России, так как расплатиться по ипотеке, купив однокомнатную квартиру в Астане или Алматы площадью 50 квадратных метров, можно за 30 лет, в то время как в Москве и Санкт-Петербурге это не представляется возможным.
По его словам, на Украине средняя ипотечная ставка превышает 20 процентов. "Стоимость квадратного метра жилья в Киеве составляет порядка 1800 долларов, а уровень среднего заработка по стране - около 450 долларов, что намного ниже, чем в Казахстане", - отметил аналитик. В то время, как в Беларуси уровень заработков сопоставим с казахстанскими. "Цены на недвижимость в Минске немного ниже, чем в Алматы и Астане - около 1300 -1400 долларов за квадрат. Однако ситуация с ипотекой выглядит удручающе, можно сказать, что ипотечного рынка как такового в стране нет. После неоднократной девальвации белорусского рубля в 2011 году, в результате которой национальная валюта обесценилась к доллару почти на 190 процентов, ставки по ипотеке взлетели до заоблачных высот. Сейчас в Минске минимальная ставка по ипотеке составляет около 27 процентов, максимальная дотягивает до 55 процентов", - сказал Хегай.
Тем временем, в Армении средняя ставка ипотечных займов держится на уровне 16 -17 процентов. Как отметил аналитик, уровень доходов там самый низкий в списке рассматриваемых стран - ниже 400 долларов, а это примерно вдовое ниже, чем в Казахстане. "В то же время стоимость недвижимости в Армении также вдвое ниже - составляет порядка 800 долларов за квадрат", - добавил он.
В свою очередь, аналитик управляющей компании "Финам Менеджмент" Максим Клягин отметил, что экономика Казахстана остается одной из самых сильных среди стран СНГ. За период январь-июнь 2013 года рост ВВП превысил пять процентов. "На сегодняшний день это самый высокий показатель роста среди крупнейших государств Содружества. Не менее позитивно в условиях глобального замедления выглядят и другие важнейшие макроэкономические индикаторы. Инфляция - около шести процентов, среднедушевая заработная плата - 110 тысяч тенге (715,6 доллара), промышленный рост - два процента", - сказал он. По его словам, в первом полугодии темпы роста рынка ипотечного кредитования приблизились к 30 процентам, объем рынка составил около 95 миллиардов тенге. "По предварительным прогнозам, к концу года он вырастет не менее чем до 220-240 миллиардов тенге", - добавил он.
При этом в целом можно отметить, что уровень доступности жилья по ипотеке пока остается сравнительно невысоким. "Учитывая показатель среднедушевых доходов (110 тысяч тенге) и средний диапазон стоимости жилой недвижимости около 250-300 тысяч тенге за квадратный метр в крупных городах, среднее домохозяйство (двое работающих взрослых), направляющее на сбережения около 30 процентов средств, может скопить средства на квартиру площадью около 50 квадратных метров примерно за 16 лет. На этом фоне ипотечное кредитование, безусловно, остается востребованным инструментом привлечения средств на покупку недвижимости", - пояснил Клягин.
В свою очередь, аналитик компания "Альпари" Анна Кокорева считает, что ипотека в Казахстане зашла в тупик. "По данным Нацбанка Казахстана, за первое полугодие объем ипотечных займов в ссудном портфеле банковского сектора увеличился с 832,6 миллиарда тенге до 871,6 миллиарда тенге, прирост составил 4,7 процента. Это очень слабый результат. Для сравнения, в России за тот же период объем ипотечных кредитов вырос на 18,5 процента. Так, сумма действующих ипотечных кредитов составила 2,1 триллиона рублей. Также увеличились средние размеры ипотечного кредита с 1,772 миллиона до 1,795 миллиона рублей", - сообщила аналитик.
