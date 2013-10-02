В этом году проводится большой ремонт водопроводных, канализационных и теплосетей. На сегодняшний день ведется реконструкция сетей на основных улицах города. Работы планируется закончить до начала отопительного сезона, то есть до середины октября. - Сейчас по заявкам мы включаем отопление в детских садах, на данный момент подключено 11 садиков, она подали заявку 1 октября, - говорит Айткали ТЛЕФТИНОВ. - Также включено отопление в школах №№23, 32, 17, 45, 35. Отопление в детские садах и школах, которые расположены рядом с объектами ТМ-7, ТМ-2 будут включены 15 октября. Работы на них идут согласно графику. - Самый большой объект реконструкции - на проспекте Евразия, замена труб на протяженности 1,5 километров обошлась бюджету в 365 миллионов тенге. Средства были выделены из республиканского бюджета. Работа на этом объекте идет полным ходом, согласно графику, - сказал ТЛЕФТИНОВ. - Отопления и горячей воды в домах по проспекту Евразия, улицам Жунисова, Плясункова не будет вплоть до 15 октября, а это 150 домов в самом центре города. Работы на тепловой магистрали начались поздно из-за бумажной волокиты, утверждает руководитель управления энергетики и ЖКХ ЗКО. - Вопрос о выделении денежных средств решается на правительством уровне, - говорит Мерген МАГУТОВ. - В прошлом году мы подали заявки на ремонт тепловых сетей и коллектора, и только летом этого года нам были выделены деньги из республиканского бюджета. На сегодняшний день в Уральске насчитывается 1150 благоустроенных домов, из них 150 не получили паспорта о готовности к отопительному сезону. Также в областном центре ЗКО насчитали 300 бесхозных домов, то есть эти дома не относятся ни к одному КСК. Жители города Уральск в общей сложности имеют долги за отопление на сумму в 200 миллионов тенге, в свою очередь АО "Жайыктеплоэнерго" имеет долг в такую же сумму за газ. - Наше предприятие находится на хозрасчете, то есть мы не получаем никакие средства из местного бюджета, - говорит Айткали ТЛЕФТИНОВ. - Долг за газ у нас возник из-за роста тарифа, это повлияло на нашу оплату. Цена на газ поднимается, а наше предприятие запаздывает с оплатой. Зимой ежемесячные сборы составляют в среднем 300-350 миллионов тенге. Всего на проведение подготовительных работ к отопительному сезону, а также на закуп жидкого и твердого топлива запланировано направить 6 060 000 000 тенге. К началу отопительного сезона завершили ремонт 325 котельных, 668 объектов образования, 434 объекта здравоохранения, 367 объектов культуры, 9 объектов социальной защиты, а также 1263 жилых домов, отапливаемых от централизованных источников теплоснабжения. Всего за счет собственных средств предприятия, а также за счет бюджетных средств будет отремонтировано, реконструировано и построено 17,6 километра тепловых сетей, 14,89 километра водопроводных и канализационных сетей, 2632 километра электрических сетей, а также 16 подстанций и 306 комплектных трансформаторных подстанций.