Возможность поставлять мясо в Москву появилась у компании "Crown Батыс" после заключения договора с Москворецким торговым домом. Согласно условиям договора, до конца года "Crown Батыс" поставит в Москву 500 тонн мяса высшего качества. - Произвести хороший продукт - полдела, важно правильно доставить его до места, - говорит. - У мяса срок хранения маленький, кроме того, температура хранения и в машине, и в холодильнике и на прилавке должна быть +4 градуса по Цельсию. Каждый раз мы должны отправлять мясо одного и того же качества, веса и цвета. В этом плане московские партнёры очень требовательные. По словам Евгения АЛИЕВА, мясо реализуется по цене 170 рублей за килограмм (около 850 тенге). Для отправки используется молодое охлаждённое, экологически чистое и молодое мясо. Кроме того, директор "Crown Батыс" отметил, что в перспективе возможно наладить поставки для самого Кремля. - Планы на Кремль довольно реальные. Самое главное - не упасть лицом в грязь. Сейчас у нас порядка 4 тысяч голов скота. Процесс по увеличению поголовья идёт автоматически и не останавливается. Помимо экспорта мым поставляем мясо и на казахстанский рынок - в Уральск и Атырау. Порядка 30-50 тонн в месяц.