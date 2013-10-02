Иллюстративное фото с сайта www.6school.ru Иллюстративное фото с сайта www.6school.ru Еще две частные школы города Актобе проверяют на предмет соблюдения законодательства об образовании. Прокуроры назначили проверку в этих школах, после скандала разгоревшегося вокруг другой частной школы «Шынырак». Прокурорская проверка частной школы пока не выявила каких-либо явных нарушений. По информации актюбинской областной прокуратуры, за последние 3 года в старшие классы школы «Шанырак» официально был принят лишь один ученик из России. За это же время было выдано 66 аттестатов о среднем образовании. Впрочем, проверка все ещё продолжается. Назначен ряд встречных проверок, направлены запросы в соответствующие органы. Напомним, основанием для назначения проверки в школе «Шанырак »послужил репортаж, размещенный в эфире одного из российских телеканалов. В нём утверждалось, что за 120 тысяч рублей российские школьники, не посещая занятий, могут получить в этом учебном заведении казахстанский аттестат о среднем образовании. Обладая таким аттестатом, россияне становятся иностранными абитуриентами и поступают в вузы РФ без сдачи ЕГЭ. Опросить одну из двух соучредителей школы «Шанырак» Галину ДУМАНСКУЮ прокурорам пока не удалось. Галина ДУМАНСКАЯ, которая озвучила в репортаже возможность незаконного получения аттестата, уже несколько дней находится в Москве.