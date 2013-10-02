Иллюстративное фото с сайта www.oilngases.ru Иллюстративное фото с сайта www.oilngases.ru Нелегальный оборот нефти в Актюбинской области составляет не менее 100 тысяч тонн в год. Ущерб от теневого оборота нефти оценивается примерно в 10 миллиардов тенге, сообщили в прокуратуре Актюбинской области. С 2012 года в области возбуждено 54 уголовных дела по фактам кражи нефти. К настоящему времени судами рассмотрено 15 уголовных дел, по которым осуждено 37 лиц. Отметим, в области с 2012 года ужесточили контроль над добываемой недропользователями нефтью. В частности, на месторождениях крупных недропользователей - АО «СНПС-Актобемунайгаз» и ТОО «Сагиз Петролеум Компании», на которых выявлены неоднократные факты хищения черного золота, установлены приборы учета извлекаемой нефти. Приборы фиксируют данные на всех этапах добычи.