shagirovСмерть главврача побудила прокуроров проверить все гостендеры Айтекебийского района, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». 21 августа в одной из съемных квартир Актобе был найден повешенным главврач Айтекебийской районной больницы Байназар ШАГИРОВ. Около погибшего нашли записку с текстом «В моей смерти прошу винить Ж.КАСЫМОВА и А.БЕРДАЛИНА». Жаксылык КАСЫМОВ является заместителем главврача Айтекебийской районной больницы.  Амангали БЕРДАЛИН – аким Айтекебийского района с 2012 года. Родные погибшего, утверждали что до самоубийства врача довели постоянные конфликты с теми, кто указан в записке. Супруга покойного рассказала, что напряженные отношения были связаны с тендером на ремонт больницы. Якобы тендер выиграла подставная компания акима, а главврач отказывался подписывать фиктивные документы. Тогда в управлении здравоохранения информацию о тендере не подтвердили. Сегодня о том, что тендера на ремонт больницы в 2012-2013 годах в Айтекебийском районе не было, заявили и в областной прокуратуре. По информации ведомства, Байназар ШАГИРОВ был назначен на должность главного врача Айтекебийской ЦРБ в 2012 году. С момента назначения в больнице строительные работы либо ремонт не проводились. И все же прокуратура в настоящее время ведет проверку всех, а это более чем 20 тендеров, проведенных уполномоченными органами Айтекебийского района в 2012 году. Аким района и замглавврач больницы, указанные в предсмертной записке, проходят по уголовному делу в качестве свидетелей. Ссылаясь на тайну следствия и иные обстоятельства и факты этого дела в прокуратуре не сообщают. Однако, прокуратура Актюбинской области официально заверила , что все виновные при установлении вины, понесут ответственность.