2 октября Айгул МЫНБАЕВА иотчитались за проведение республиканской акции "Дорога в школу". - По итогам акции 18485 учащихся обеспечены к новому учебному году принадлежностями и школьной формой на сумму 84628900 тенге,- говорит Айгул МЫНБАЕВА. - Стоит отметить, что 27457000 тенге - это спонсорская помощь. В акции, проходившей с 1 августа по 30 сентября, приняли участие 500 сотрудников внутренних органов, а также более 1000 родителей. Активное участие в акции приняли сотрудники УДП ДВД ЗКО, ДВД ЗКО, депутаты областного и городского маслихатов, представители малого и среднего бизнеса и многие другие. - По сравнению с 2009 годом, обхват детей увеличился на 6000 человек, а также на 32 миллиона тенге увеличилась сумма из внебюджетных средств,- говорит Али МАСАЛИМОВ.