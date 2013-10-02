Иллюстративное фото с сайта www.oilexp.ru Иллюстративное фото с сайта www.oilexp.ru В июле 2013 года в Актобе была задержана организованная преступная группа, занимавшаяся приемом, переработкой и отгрузкой нефти по заведомо подложным документам.   Как сообщили в прокуратуре Актюбинской области, соучастниками ОПГ являлись сотрудники таможенного поста «Энергетический» департамента таможенного контроля по Актюбинской области. Они работали наряду с организаторами преступлений и теми, кто непосредственно легализовал похищенную нефть. ОПГ осуществляла незаконную деятельность через ТОО «Алем Мунай ЛТД» и ТОО «Stopard». Другой факт приобретения и реализации в крупном размере ворованной нефти был выявлен феврале этого года в ТОО «Алтын Коз Мунай» и ТОО «НГП-Мунай Продукт». Всего было незаконно реализовано свыше 18 тысяч тонн сырой нефти на сумму около 1 миллиарда тенге. В настоящее время финансовый директор ТОО «НГП Мунай Продукт» и ТОО «Алтын Коз Мунай» Юлия ЛИ-КО-ШИН - ЛИПИРИДИ (китаянка по происхождению, Липириди – фамилия мужа) приговорена к 6 годам лишения свободы. Суд постановил конфисковать её имущество - дома, автомобили, деньги и драгоценности - всего на сумму 70 миллионов тенге. Еще двое руководителей этих предприятий, в том числе супруг Юлии ЛИ-КО-ШИН - ЛИПИРИДИ, объявлены в розыск.