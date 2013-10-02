К примеру, была выявлена преступная группа из 5 человек, которая вооружившись фиктивными документами охранников месторождения «Кара Тобе», фактически занималась кражей нефти. Задержали лжеохранников с поличным сотрудники ДКНБ, когда злоумышленники пытались вывезти с месторождения более 51 тысячи тонн нефти. Все участники преступной группы уже приговорены к различным срокам наказаний. После этого по инициативе прокуратуры Актюбинской области, министерство нефти и газа РК передало месторождение «Кара Тобе» под управление АО «Казмунайгаз». Прокуроры ждут, когда будет вынесено аналогичное решение в отношении бесхозного месторождения «Синельниковское», где в последнее время также отмечаются не единичные факты хищения нефти.