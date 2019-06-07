Организаторами с казахстанской стороны выступили Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, Национальная палата предпринимателей РК «Атамекен», Внешнеторговая палата Казахстана. С монгольской стороны организаторами выступила Национальная торгово-промышленная палата Монголии. В торговой миссии приняли участие более 120 представителей крупных и средних компаний Казахстана и Монголии. В ходе торговой миссии были заслушаны выступления об экспортных и инвестиционных возможностях Казахстана, а также преимуществах совместного сотрудничества и перспективах дальнейшего продвижения торгово-экономического партнерства РК и Монголии. Официальную делегацию представляли президент НТПП Монголии О.Амартувшин, Посол Республики Казахстан в Монголии Кобландин К.И., директор департамента внешней торговли и экономического сотрудничества МИД Монголии В.Энхболда, Заместитель Председателя Правления Внешнеторговой Палаты Казахстана Букейханов Н.А. и И.о. руководителя управления Департамента по развитию и продвижению экспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Уразалиев Р.Р. Как отметил Заместитель Председателя Правления Внешнеторговой палаты Казахстана Букейханов Н.А., в Республике Казахстан созданы благоприятные экспортные и инвестиционные условия. Перспективными отраслями сотрудничества являются транзит, машиностроение, энергетика, сельское хозяйство и легкая промышленность. Вместе с тем, Президент НТПП Монголии О.Амартувшин отметил, что товарооборот Казахстана с Монголией за 2018 год составил порядка 74 млн. долларов США и имеет большие перспективы налаживание более тесной кооперации в будущем. На полях торговой миссии были проведены двусторонние переговоры в формате B2B между казахстанскими и монгольскими предпринимателями в различных сферах экономики: строительство, энергетика, легкая промышленность, пищевая промышленность, машиностроение и т.д. Данные встречи позволят продолжить работу по реализации имеющихся коммерческих договоренностей и наладить новые контакты для развития перспективных направлений.