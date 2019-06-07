Компания «АLAGEUM электрик» уже приступила к демонтажу старого полуразрушенного здания. Здесь запустят новый цех по производству панельных радиаторов для трансформаторов с напряжением 35-3500 киловольт. Это очередной проект по ЗКО. Его мощность 3 тысячи тонн в год. 70 процентов продукции пойдет на экспорт, поскольку подобное производство имеется только в Китае и Турции. Поэтому заказов и договоренностей у производителей предостаточно. - Все заводы стран СНГ импортируют такую продукцию. Мы планируем обеспечить своим товаром рынки России, Азербайджана, Узбекистана и других стран, где есть трансформаторные заводы, - поделился планами директор Уральского трансформаторного завода Акжол Сауранбаев. Новый цех запустят уже в следующем году. Ожидается трудоустройство 110 человек. Оборудование, заказанное в Турции, поступит в ноябре. Стоимость проекта - 4 миллиарда тенге. Комфортная среда, созданная для инвесторов, уже сейчас показывает свои плоды, отметили на встрече с рабочими завода. - В первую очередь я хочу поздравить заводчан с этим знаменательным событием для всего региона. В 2012 году, когда мы начали работать с этим заводом, здесь был пустырь и с 2015 года частный инвестор выпустил порядка 8 тысяч трансформаторов и эта работа будет наращиваться, - сказал аким области Алтай Кульгинов. Светлой дороги новому производству пожелали и старшие в сфере коллеги. В торжественной обстановке и здесь капсула предстоящего цеха была заложена. Исторический день для заводчан запечатлели на общем фото.