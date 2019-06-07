Не менее торжественно прошла и церемония закладки капсулы по строительству нового цеха, который будет производить панельные радиаторы для трансформаторов. Участок для этого отведен на территории Уральского трансформаторного завода, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Компания «АLAGEUM электрик» уже приступила к демонтажу старого полуразрушенного здания. Здесь запустят новый цех по производству панельных радиаторов для трансформаторов с напряжением 35-3500 киловольт. Это очередной проект по ЗКО. Его мощность 3 тысячи тонн в год. 70 процентов продукции пойдет на экспорт, поскольку подобное производство имеется только в Китае и Турции. Поэтому заказов и договоренностей у производителей предостаточно. - Все заводы стран СНГ импортируют такую продукцию. Мы планируем обеспечить своим товаром рынки России, Азербайджана, Узбекистана и других стран, где есть трансформаторные заводы, - поделился планами директор Уральского трансформаторного завода Акжол Сауранбаев. Новый цех запустят уже в следующем году. Ожидается трудоустройство 110 человек. Оборудование, заказанное в Турции, поступит в ноябре. Стоимость проекта - 4 миллиарда тенге. Комфортная среда, созданная для инвесторов, уже сейчас показывает свои плоды, отметили на встрече с рабочими завода. - В первую очередь я хочу поздравить заводчан с этим знаменательным событием для всего региона. В 2012 году, когда мы начали работать с этим заводом, здесь был пустырь и с 2015 года частный инвестор выпустил порядка 8 тысяч трансформаторов и эта работа будет наращиваться, - сказал аким области Алтай Кульгинов. Светлой дороги новому производству пожелали и старшие в сфере коллеги. В торжественной обстановке и здесь капсула предстоящего цеха была заложена. Исторический день для заводчан запечатлели на общем фото.