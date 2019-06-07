Иллюстративное фото из архива "МГ" В ходе встречи заместителя акима ЗКО Габидоллы Оспанкулова с жителями поселка Сарыөмір Теректинского района прозвучала просьба от местных жителей, создать условия для занятия детей спортом, а именно боксом. - Мы достигаем хороших результатов в боксе. Дети стараются, тренируются, вот только не хватает спортивного инвентаря и ринга для тренировок и проведения соревнований, - озвучил просьбу местный житель. На что Габидолла Оспанкулов ответил, что государство всячески старается поддерживать юных спортсменов и создавать все условия для занятия спортом. - Я думаю, этот вопрос мы решим таким образом, аким Теректиского района поможет с маленьким рингом для проведения тренировок, а мы поможем с большим рингом для проведения соревнований, - отметил Габидолла Оспанкулов. Еще один острый вопрос был поднят местными жителями в сфере медицины. - Знаете, у нас население поселка около 1700 человек. И для этих людей нет нормального медпункта, это здание разделено на две части и в одной из них расположен сельский акимат. Приезжают молодые специалисты работать фельдшером, но не остаются, причина в том, что не созданы условия для работы, - заявили жители. Заместитель акима ЗКО пояснил, что в настоящее время очень много населенных пунктов, в которых есть такие проблемы. - Мы планируем в будущем построить типовое здание для акимата сельского округа, где будут находиться все службы оказывающие услуги для населения. А это здание будет полностью занимать медицинский пункт, - дополнил Габидолла Оспанкулов. – Еще в планах акимата Теректиснкого района создать условия для проживания участковых и учителей, потому что в настоящее время они в этом нуждаются, некоторые из них проживают в соседних селах.