Казахстанского депутата оштрафовали за плевок во время прямого эфира

Он должен казне 15 тысяч тенге. Кадр с видео Отрывок телевизионного сюжета распространился в социальной сети. Депутат мажилиса Ерлан Саиров, выступая в прямом эфире, плюнул на землю. Народный избранник в этот момент рассказывал о ситуации в Экибастузе в сильный мороз. В пресс-службе МВД Казахстана сообщили, что изучили видео. - По факту загрязнения мест общего пользования в отношении данного гражданина возбуждено административное производство. Наложен штраф в размере 5 МРП (чуть более 15 тысяч тенге), - говорится в сообщении. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста