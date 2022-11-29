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Социум

Казахстанского депутата оштрафовали за плевок во время прямого эфира

Он должен казне 15 тысяч тенге. Кадр с видео Отрывок телевизионного сюжета распространился в социальной сети. Депутат мажилиса Ерлан Саиров, выступая в прямом эфире, плюнул на землю. Народный избранник в этот момент рассказывал о ситуации в Экибастузе в сильный мороз. В пресс-службе МВД Казахстана сообщили, что изучили видео. - По факту загрязнения мест общего пользования в отношении данного гражданина возбуждено административное производство. Наложен штраф в размере 5 МРП (чуть более 15 тысяч тенге), - говорится в сообщении. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста
Дана Рахметова
Казахстанского депутата оштрафовали за плевок во время прямого эфира
Он должен казне 15 тысяч тенге.
Казахстанского депутата оштрафовали за плевок во время прямого эфира
Казахстанского депутата оштрафовали за плевок во время прямого эфира
Кадр с видео Отрывок телевизионного сюжета распространился в социальной сети. Депутат мажилиса Ерлан Саиров, выступая в прямом эфире, плюнул на землю. Народный избранник в этот момент рассказывал о ситуации в Экибастузе в сильный мороз. В пресс-службе МВД Казахстана сообщили, что изучили видео.
- По факту загрязнения мест общего пользования в отношении данного гражданина возбуждено административное производство. Наложен штраф в размере 5 МРП (чуть более 15 тысяч тенге), - говорится в сообщении.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Казахстан штраф

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