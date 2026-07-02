Каждый второй - водитель: Мангистау возглавил рейтинг автомобилизации в Казахстане

Несмотря на высокий уровень доходов в мегаполисах, личный транспорт там менее востребован, чем в регионах: разбираемся, почему статистика автомобилизации в Казахстане удивляет своими цифрами.

В 2026 году казахстанцы стали чаще обзаводиться собственным транспортом. Сегодня личная машина есть у каждой третьей семьи в республике, а общий уровень автомобилизации домохозяйств подрос до 34,8% против 33,7% годом ранее. Аналитический обзор ситуации подготовили эксперты Ranking.kz.

Лидеры рейтинга: ставка на Мангистау

Абсолютным фаворитом по количеству машин на руках у населения стала Мангистауская область. Здесь автомобилем владеют почти 60% семей - это самый высокий показатель в Казахстане. Следом идут Жетысуская (56,2%) и Туркестанская (45,4%) области. В десятку регионов, где обеспеченность машинами превышает средний уровень по стране, также попали Улытауская, Кызылординская и Абайская области.

Парадокс мегаполисов

Интересно, что в главных городах страны - Алматы, Астане и Шымкенте - личных машин на душу населения меньше, чем в регионах. Показатели в этих мегаполисах колеблются от 26% до 27,7%. Эксперты связывают это не с низкими доходами, а с развитой инфраструктурой общественного транспорта, которая делает владение личным авто в городе менее выгодным или удобным.

Город против села

Статистика также подсвечивает разрыв между образом жизни горожан и сельских жителей. В поселках автомобилизация достигла 45%, тогда как в городах - лишь 30,6%.

Сельские жители Мангистауской области остаются самыми мобильными: здесь личный транспорт есть у 73% домохозяйств. Для сравнения: в городской местности той же области показатель составляет 49%.

Что осталось "за кадром"?

Важно понимать, что цифры отражают лишь сам факт владения машиной, но не показывают ее "возраст" или состояние. Статистика не учитывает, как часто человек пользуется авто и насколько экологичным является транспортный парк.

