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Бизнес-новости

Каждый может контролировать работу коммунального предприятия ТОО «Орал Таза Сервис»

Мы все знаем о людях – героях, ежедневно стоящих на страже порядка и жизней, начиная от полицейских, спасателей, врачей, но забываем или редко замечаем то, что работают герои другого фронта. Те, кого мы видим каждый день, выполняющих свою тяжелую и рутинную работу, несмотря на невысокие зарплаты – это сотрудники предприятия «Орал Таза Сервис» и «АйСиЭм Ресайклинг». Это простые герои, которые стараются поддерживать чистоту города, ежедневно убирая тонны твёрдо–бытовых отходов и не позволяя распространиться различным инфекциям. Ради того, чтобы люди оставались на этой работе, а предприятие смогл
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Каждый может контролировать работу коммунального предприятия ТОО «Орал Таза Сервис»
Мы все знаем о людях – героях, ежедневно стоящих на страже порядка и жизней, начиная от полицейских, спасателей, врачей, но забываем или редко замечаем то, что работают герои другого фронта. Те, кого мы видим каждый день, выполняющих свою тяжелую и рутинную работу, несмотря на невысокие зарплаты – это сотрудники предприятия «Орал Таза Сервис» и «АйСиЭм Ресайклинг». Это простые герои, которые стараются поддерживать чистоту города, ежедневно убирая тонны твёрдо–бытовых отходов и не позволяя распространиться различным инфекциям. Ради того, чтобы люди оставались на этой работе, а предприятие смогло функционировать, было принято решение повысить тариф за вывоз мусора.
Каждый может контролировать работу коммунального предприятия ТОО «Орал Таза Сервис»
Каждый может контролировать работу коммунального предприятия ТОО «Орал Таза Сервис»
Труд должен быть достойно оплачиваемым! Директор ТОО «Орал Таза Сервис» Рафхат Данагулов рассказал о том, как в сложные для предприятия дни они не оставили свою работу и стойко выдержали сложившиеся трудности. В марте текущего года прошла забастовка рабочих, вызванная их недовольством низкими зарплатами. Почти многие не вышли на работу. По словам директора предприятия, руководство и радо было бы повысить зарплату, но на тот момент это было невозможно ввиду глобальных финансовых и производственных проблем, о которых не раз говорило руководство ТОО. Чтобы решить эти трудности срочно необходимо было повышение тарифа за вывоз ТБО. В результате проведённых переговоров люди все–таки не уволились, а вошли в положение компании. Руководство приняло решение только в сентябре повысить зарплату сотрудникам на 30%. – У нас не было другого выхода, хотя компания терпела и терпит значительные убытки и производственные сложности. Кому–то ведь надо выполнять эту тяжелую работу, а вот рабочих рук не хватает, – делится наболевшим руководитель предприятия. – Водители у нас раньше получали от 150 до 200 тысяч тенге, сейчас от 180 до 250 тысяч тенге. Рабочие получали от 100 до 130 тысяч тенге, теперь заработная плата повысилась до 130–160 тысяч тенге. Это зависит от объема выполняемой работы. Рабочий день длится до 18.00–21.00, так как не хватает людей и техники. И вот в таких сложных условиях нашим ребятам приходится работать до тех пор, пока они не объедут весь город. Каждый день из базы должны выезжать 25 машин. К глубокому сожалению, не всегда вся техника выезжает на производственные объекты. И часто это происходит из–за поломок некоторых машин. Бывают как мелкие, так и большие поломки, требующие длительного ремонта. Происходит это либо в самом начале рабочего дня, либо в процессе работы в течение дня. К тому же в основном техника старая, новой мало, а закупить дополнительно – очень дорого, да и средств нет. По мнению главы компании, если бы цена за вывоз мусора не повысилась, то работа компании могла остановиться. И 20 сентября текущего года на сессии маслихата депутаты большинством голосов поддержали решение о необходимости повышения тарифа на вывоз ТБО. Директор ТОО «Орал Таза Сервис» уверен, что повышение тарифа было неизбежным решением. – Тариф должен был утвердиться ещё в январе 2022 года, а рассчитывался он и того раньше - в 2021 году, уже тогда с учетом повышения цен на ГСМ и запчасти, а также поднятия зарплаты сотрудникам. В январе–феврале новый тариф должен был утвердиться, но из–за январских событий нам объявили мораторий, и решение поднять тариф было принято только в сентябре. С тех пор цены на необходимые производственные ресурсы взлетели еще больше – вдвое–втрое. И получается так, что принятый тариф на сегодняшний день уже не актуален и не способен решить все насущные проблемы нашего предприятия. Мы можем только держаться на плаву, а значительно улучшить производственную работу предприятия не можем. И пока не ощущаются особо положительные изменения для компании. Скорее всего, если оплаты от населения по новому тарифу начнут производиться в октябре, мы их получим только в декабре–январе месяце, – продолжил директор предприятия. Работа себе в убыток У коммунального предприятия за девять месяцев образовался долг в размере 100 млн тенге, при том что был еще взят кредит на сумму 65 млн, что в итоге образует долг в 165 млн тенге. – Мы полгода обращались в банки. В три банка я подавал заявки, и пока они не узнали, что у нас тариф увеличится, не хотели кредитовать. В сентябре открылась кредитная линия. Кредит пришлось брать, потому что были неоплаченные налоги в размере 35 миллионов тенге и задолженности по зарплате рабочим предприятия. Кроме того, необходимо было также срочно погасить задолженности за ГСМ и запчасти. Иначе наши партнеры–поставщики грозились прекратить сотрудничество, а для предприятия это обернулось бы полным закрытием. Задолженности образовались не потому, что мы совсем не оплачивали их, а потому что не хватало денег на оплату. Большую часть финансовых средств, конечно, мы отдавали поставщикам, но и этого было недостаточно, – добавил Рафхат Данагулов. Как сказал директор компании, в этот сложный для предприятия период на помощь пришла компания «Венойл», которая долгое время выдавало ГСМ в кредит и не повышала цену на необходимый и стратегически важный производственный ресурс. – Компания «Венойл» всегда выручала нас, тем самым оказав услугу, как нашему предприятию, так и всему городу, потому что это не только коммунальная проблема, но еще и социальная, и касается всех. Наши партнеры отпускали ГСМ предприятию «Орал Таза Сервис» по прежней цене и продолжают это делать, за что мы их очень благодарим и глубоко им признательны, – поблагодарил глава компании. Помимо прочего, как упомянул директор предприятия, из года в год переходящей проблемой является нехватка рабочих кадров. – Не хватает водителей и рабочих. Даём везде объявления, но люди не идут. Горожане часто жалуются, что мы якобы месяцами не убираем мусор, или то, что они не могут оплачивать такой тариф, потому что сейчас у многих нет работы. Но когда мы предлагаем им работу у нас, то все сразу открещиваются. Работать не хотят, только почему–то необоснованно критикуют, – посетовал Рафхат Данагулов. К чему приведет дефицит контейнеров? Специалист предупредил, что катастрофическая нехватка контейнеров уже с наступлением зимы встанет остро. Часть контейнеров старого образца, дырявые и погнутые, а вот новые контейнеры европейского производства, которые закупались последние два – три года, имеют эстетический вид и удобство в применении. Предприятие по вывозу ТБО выражает огромную благодарность городскому акимату за приобретение контейнеров и надеется, что они продолжат закупки. – А также просим владельцев автомобилей не заграждать своим транспортом подъездные пути к контейнерам в жилых секторах. Порой нашим специалистам просто невозможно подъехать, чтобы выполнить свою работу, –говорит руководитель предприятия. Досаждают сотрудникам предприятия, да и вообще населению в целом, и братья меньшие. Бывает так, что не все бросают мешки с отходами в контейнеры, а оставляют около них. Этим самым пользуются бездомные собаки и кошки: разрывают лежащие на земле мешки с остатками еды и разносят мусор по всей округе, потом его сложно собрать. А это ведет к полнейшей антисанитарии, способствующей распространению различных инфекций. Глава предприятия считает, что проблему необходимо решать ответственно и гуманным способом. К примеру, соответствующим уполномоченным организациям – санэпидемстанциям и ветстанциям – нужно вести работу по контролю численности животных. Чтобы остановить размножение бездомных кошек и собак, необходимо чаще проводить их стерилизацию. Когда работу видно! – Есть такие провокаторы, которые говорят и усердно почему–то убеждают других не оплачивать услуги за мусор. Нам не понятна их позиция, видимо, им нравится жить в бардаке. И они, наверное, хотят, чтобы соседи и остальное окружение так же, как и они, жили в антисанитарии. Упрекают наше предприятие несвоевременным вывозом отходов. Да, у нас случаются вполне естественные сбои, как и в любом другом производстве. Когда машины ломаются и нет другой заменяющей техники, тогда некоторые точки остаются не убранными, но это единичные и очень редкие случаи. И все же с полной ответственностью мы заявляем, что в 95% весь город, каждая его точка убирается ежедневно, – утверждает руководитель предприятия. В добросовестной работе компании жители могут убедиться, заглянув в специальную программу. Для этого достаточно подписаться на телеграмм–канал «Орал Таза Бот» и тем самым горожане могут отслеживать, регулярно ли проводилась уборка ТБО в любом районе города. Эта программа была создана для того, чтобы жители города смогли оценить тяжелый труд работников коммунального предприятия. Для полной убедительности в добросовестной работе жители могут убедиться, заглянув в программу, над которой работали два года. Эта программа была создана для того, чтобы жители города смогли оценить тяжелый труд и тем самым не велись на поводу у популистов, утверждающих в соцсетях, что мусор не убирается. – Этого не может быть, потому что через одну–две недели, если не убирать, то появляются крысы! Это факт! А таких случаев в нашем городе еще не случалось! Хотя в других городах такие случаи имели место быть. Данная программа даст отчёт о вывозе до и после фотографий с указанием даты и времени! Все автоматизировано. Водитель обязан сфотографировать объект и загрузить в программу «в облако». Для жителей эти отчеты в открытом доступе, правда, пока данная программа работает на 12 из 20 маршрутов, – заявил Данагулов. В свою очередь, руководитель предприятия по вывозу ТБО убедительно просит население города своевременно оплачивать коммунальные услуги за вывоз мусора, так как «Орал Таза Сервис» не получает никаких дотаций, субсидий и преференций от государства. Результаты работы, соответственно, напрямую зависят от оплаты за выполненные услуги. Новости Компаний Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

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