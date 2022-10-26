Каждый может контролировать работу коммунального предприятия ТОО «Орал Таза Сервис»

Мы все знаем о людях – героях, ежедневно стоящих на страже порядка и жизней, начиная от полицейских, спасателей, врачей, но забываем или редко замечаем то, что работают герои другого фронта. Те, кого мы видим каждый день, выполняющих свою тяжелую и рутинную работу, несмотря на невысокие зарплаты – это сотрудники предприятия «Орал Таза Сервис» и «АйСиЭм Ресайклинг». Это простые герои, которые стараются поддерживать чистоту города, ежедневно убирая тонны твёрдо–бытовых отходов и не позволяя распространиться различным инфекциям. Ради того, чтобы люди оставались на этой работе, а предприятие смогл