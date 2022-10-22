Когда качество говорит само за себя

В 2022 году настоящим прорывом можно назвать успех коллектива ТОО «Стадболт Мануфактуринг»: именно он за последние два года стал обладателем сразу двух престижнейших премий — Президентской премии «Алтын сапа» 2020 в номинации «Лидер качества» и Премии СНГ 2021 года за достижения в области качества продукции и услуг. Примечательно, что свою первую серьёзную «победу качества» компания одержала в пандемийный период. Вручение премии «Алтын сапа» происходило в узком лимитированном кругу, на котором компания заняла лидирующее первое место. Теперь «Стадболт Мануфактуринг» получает официальное право и