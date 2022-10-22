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Бизнес-новости

Когда качество говорит само за себя

В 2022 году настоящим прорывом можно назвать успех коллектива ТОО «Стадболт Мануфактуринг»: именно он за последние два года стал обладателем сразу двух престижнейших премий — Президентской премии «Алтын сапа» 2020 в номинации «Лидер качества» и Премии СНГ 2021 года за достижения в области качества продукции и услуг. Примечательно, что свою первую серьёзную «победу качества» компания одержала в пандемийный период. Вручение премии «Алтын сапа» происходило в узком лимитированном кругу, на котором компания заняла лидирующее первое место. Теперь «Стадболт Мануфактуринг» получает официальное право и
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Когда качество говорит само за себя
В 2022 году настоящим прорывом можно назвать успех коллектива ТОО «Стадболт Мануфактуринг»: именно он за последние два года стал обладателем сразу двух престижнейших премий — Президентской премии «Алтын сапа» 2020 в номинации «Лидер качества» и Премии СНГ 2021 года за достижения в области качества продукции и услуг.
Когда качество говорит само за себя
Когда качество говорит само за себя
Примечательно, что свою первую серьёзную «победу качества» компания одержала в пандемийный период. Вручение премии «Алтын сапа» происходило в узком лимитированном кругу, на котором компания заняла лидирующее первое место. Теперь «Стадболт Мануфактуринг» получает официальное право использования эмблемы премии в рекламных целях в течение четырех лет после ее присуждения, свидетельствующую о том, что его продукция высокого качества произведена и признана во всем Казахстане. - Победа в республиканском конкурсе открыла для нас следующие двери. Теперь мы имеем возможность участвовать в конкурсе по СНГ. Летом 2021 года в течение 3-х дней оценку и обследование нашей компании проводили представители экспертной комиссии из России (Москва) и Беларуси (Минск). Экспертиза шла по всем критериям: процедура производства, стандарты, технологии, вовлечение штата в производство, качество, не только производства, но и самой продукции. По итогам обследования, экспертами были даны рекомендации по усовершенствованию деятельности предприятия, а результаты переданы жюри конкурса. Весной 2022 года нам сообщили, что мы стали дипломантами, - рассказал директор ТОО «Стадболт Мануфактуринг» Сакен Муратов. Награждение лауреатов и дипломантов конкурса на соискание Премии СНГ проводилось в Ташкенте. Надпись на статуэтке гласит: «Дипломант премии СНГ 2021 года за достижение в области качества продукции».
- Диплом в области качества «Алтын сапа» по Казахстану считается премией номер один, потому что это президентская премия. Первое место по республике – это уже уровень и первое место по СНГ – переход в другую «весовую» категорию, - отметил Сакен Муратов.
Премия Содружества Независимых Государств за достижения в области качества продукции и услуг присуждается один раз в два года на конкурсной основе организациям государств – участников СНГ за достижение значительных результатов в области качества продукции (услуг), обеспечение ее безопасности, а также внедрение современных методов управления качеством.
Когда качество говорит само за себя
Когда качество говорит само за себя
Конкурс призван поддержать национальные инициативы и объединить усилия государственных органов управления, направленных на повышение качества и конкурентоспособности продукции или услуг, производимой странами СНГ. Его цель – повышение экспортных возможностей организаций государств Содружества и стимулирование производства ими высококачественной продукции или оказания высококачественных услуг, внедрения высокоэффективных методов менеджмента качества. Компании «Стадболт Мануфактуринг» уверенно шагает в ногу с прогрессом и традициями. Но несмотря на давние традиции в производстве изделий для машиностроения, она стремится постоянно развиваться, своевременно внедрять новые технологии, разрабатывать новые продукты. Конечно, мировой кризис ставит перед компанией сложные задачи. Однако ТОО удается завершать все начатые проекты в установленные сроки, улучшая свои позиции на рынке не только как производителя, но и как социально ответственного работодателя. Приверженность своему слову и делу —основа успеха ТОО «Стадболт Мануфактуринг», предприятия страны уверенно ворвавшегося в конкурентную среду и занявшему среди предприятий малого бизнеса достойное место. Новости Компаний Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

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