Көрісу айт празднуют в ЗКО

Сегодня, 14 марта, в ЗКО отмечают весенний праздник Көрісу айт, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". На площади Абая прошел концерт, где выступили местные танцевальные группы и исполнители. Поздравить собравшихся пришли заместитель акима ЗКО Габидолла Оспанкулов и аким Уральска Мурат Мукаев. - Уважаемые жители города прошел еще один год, зима осталась позади, пришла весна, поздравляю вас с этим, - обратился к собравшимся Габидолла Оспанкулов. - Благодаря президентской программе «Рухани жангыру» к нам вновь возвращаются наши исторически сложившиеся обычаи и традиции, одна из них это праз