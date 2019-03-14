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Социум

Көрісу айт празднуют в ЗКО

Сегодня, 14 марта, в ЗКО отмечают весенний праздник Көрісу айт, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". На площади Абая прошел концерт, где выступили местные танцевальные группы и исполнители. Поздравить собравшихся пришли заместитель акима ЗКО Габидолла Оспанкулов и аким Уральска Мурат Мукаев. - Уважаемые жители города прошел еще один год, зима осталась позади, пришла весна, поздравляю вас с этим, - обратился к собравшимся Габидолла Оспанкулов. - Благодаря президентской программе «Рухани жангыру» к нам вновь возвращаются наши исторически сложившиеся обычаи и традиции, одна из них это праз
Дана Рахметова
Көрісу айт празднуют в ЗКО
Сегодня, 14 марта, в ЗКО отмечают весенний праздник Көрісу айт, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
На площади Абая прошел концерт, где выступили местные танцевальные группы и исполнители. Поздравить собравшихся пришли заместитель акима ЗКО Габидолла Оспанкулов и аким Уральска Мурат Мукаев. - Уважаемые жители города прошел еще один год, зима осталась позади, пришла весна, поздравляю вас с этим, - обратился к собравшимся Габидолла Оспанкулов. -  Благодаря президентской программе «Рухани жангыру» к нам вновь возвращаются наши исторически сложившиеся обычаи и традиции, одна из них это празднование Көрісу айт. Это священный праздник, который  берет начало со времен наших предков.  Праздник наших предков сейчас отмечается во всей стране, во всех поселках, районах, городах. Один из таких - это наш город Уральск. Это праздник, когда люди, благополучно проводив зиму, начинают друг друга приветствовать, при этом желая друг другу здоровья, счастья и благополучия в новом году. В этот прекрасный праздник я желаю всего наилучшего, взаимопонимания, взаимоподдержки. У казахов есть пословица – когда люди живут в мире – будет счастье. Пусть в нашей стране у всех будет достаток. С праздником! С новым годом! На праздник пришло много людей, причем разного возраста. Молодежь приветствовала старшее поколение, поздравляя с прошедшим годом. - Такая традиция осталась только на западе. Только у нас отмечают Көрісу. Это традиция наших предков и мы должны ее беречь и уважать. Сегодня я пришла на площадь, чтобы посмотреть концерт.  Спасибо руководству области и города за то, что поддерживают традиции и обычаи наших предков, - говорит жительница Уральска Асия. Нужно отметить, что Көрісу айт – это традиция, которая сохранилась лишь на западе Казахстана. Ее отмечают в ЗКО и Атырауской области, в Мангистауской области этот день называют Амал. В древние времена в этот день казахи, которые вели кочевой образ, радовались окончанию зимы и  поздравляли друг друга с благополучным наступлением весны произнося «Бір жасың құтты болсын! Келесі айтқа дейін аман-есен жетейік!".
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