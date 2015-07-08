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Социум Экономика

Кенес АБСАТИРОВ: «Некоторые наши бизнесмены просто »зажирели"

Чтобы выяснить до конца, есть ли у нас кризис, почему упала покупательская способность, мы обратились к директору региональной палаты предпринимателей Кенесу АБСАТИРОВУ. По мнению Кенеса АБСАТИРОВА, сказать, что предпринимателям сейчас очень плохо, и они ощущают кризис, нельзя. - С одной стороны да, продукцию сейчас берут не очень хорошо, потому что она дорогая. Но с другой стороны, некоторые компоненты для производства продукции приобретаются в соседней России, и из-за курса рубля наши предприниматели выигрывают, - говорит директор палаты предпринимателей. - К примеру, один из предпринимателе
Анэль Кайнеденова
Кенес АБСАТИРОВ: «Некоторые наши бизнесмены просто »зажирели"
Чтобы выяснить до конца, есть ли у нас кризис, почему упала покупательская способность, мы обратились к директору региональной палаты предпринимателей Кенесу АБСАТИРОВУ.
absatirov_mg
absatirov_mg
 По мнению Кенеса АБСАТИРОВА, сказать, что предпринимателям сейчас очень плохо, и они ощущают кризис, нельзя. - С одной стороны да, продукцию сейчас берут не очень хорошо, потому что она дорогая. Но с другой стороны, некоторые компоненты для производства продукции приобретаются в соседней России, и из-за курса рубля наши предприниматели выигрывают, - говорит директор палаты предпринимателей. - К примеру, один из предпринимателей рассказал, что для своей продукции приобретает коробки в Набережных Челнах, и получается, что они с доставкой дешевле, чем делает такие же наше уральское предприятие. Поэтому в одном месте предприниматели выигрывают, в другом проигрывают. На мой взгляд, однозначно сказать нельзя. По мнению руководителя палаты, когда все говорят о кризисе, скорее всего, и предприниматели, и покупатели находятся в состоянии ожидания, а еще боятся, и боятся девальвации. - Все чего-то ждут, все затаились, что ли, не веря КЕЛИМБЕТОВУ и национальному банку. Просто нет уверенности в том, как завтра поведет себя тенге. Ибо уже в 1999 году был такой случай, в 2009 и в 2014 ситуация была, когда просыпались и случалась одномоментная инфляция, доллар дорожал на 18% и на 25%. Именно это, на мой взгляд, тревожит людей. К тому же ситуация с рублем тоже плавающая. Последние 2-3 недели нефть ниже 60 долларов за баррель не опускалась, а доллар в России стал стоить 55 рублей. С какой это стати, ведь цена на нефть сильно не колебалась. А экономики Казахстана и России взаимозависимы, и этого исключать нельзя. Ведь президент еще раз сказал, что Казахстан интегрирован в мировую экономику и любое колебание будет отражаться и на нас. В этом плане что-то трудно сказать и предсказать, - отметил Кенес АБСАТИРОВ. ВТО - еще одно испытание казахстанским предпринимателям По словам директора, в настоящее время предпринимателям нужно работать над своей конкурентоспособностью, о чем президент говорит с конца 90-х годов прошлого века. - В октябре ратифицируют договор о вступлении Казахстана в ВТО, тогда вообще сюда может хлынуть дешевый товар. Конечно, как потребителю нам с вами будет выгодно покупать импортный товар. Но вот нашим бизнесменам нужно будет доказать свою конкурентоспособность, - поясняет он. - Но нельзя все валить на самих предпринимателей. Мы проводили анализ и беседы, и получается, что львиную долю себестоимости товара занимают коммунальные расходы, и нужно этот вопрос решать. Все время трещать, что предприниматели ломят цену, тоже не дело. Стоимость электроэнергии, воды и газа высокая, и все это отражается на себестоимости продукции. Я бы очень хотел, чтобы предприниматели и субъекты естественных монополий сели за стол переговоров и просчитали возможности. Смотрите сами, работники ТЭЦ и водоканала хотят получать больше денег и задирают цену, но при этом, получая коммунальную услугу по повышенной цене, предприниматели ее стоимость включают в стоимость товара, и в итоге сотрудники субъектов естественных монополий получат этот товар задорого. Все это понимают, но соблюсти этот баланс не хотят. Предприниматели хотят получить 100% прибыль Еще одна проблема наших предпринимателей - желание получить 100-процентную прибыль. - Я сам ругаюсь на предпринимателей, когда они ломят цены, я считаю, что имею на это право, потому что представляю их интересы, - сетует Кенес АБСАТИРОВ. - Как говорят экономисты: "Доход приносит оборот", чем быстрее оборот, тем быстрее предприниматель получит свою прибыль. Объясню на простейшем примере: купили мы здесь килограмм конфет, отошли на три квартала и продаем по 101 тенге. Дороже продавать нет смысла, потому что продавай ты их за 150 тенге, покупатель сравнит и решит, что за 50 тенге он лучше пройдет три квартала и купит там. Если же разница будет небольшая, например, 1 тенге, то покупатель решит, что ему проще будет здесь купить, чем из-за 1 тенге куда-то идти. Чем быстрее обороты, тем быстрее наращивается прибыль. Но наши не хотят этого понять, порой мне кажется, возможно, это прозвучит грубо, они "зажирели". Ведь доходит до абсурда, когда магазины и СТО работают до 18 часов вечера с перерывами на обед, а выходные вообще не работают. Слушай, если ты хочешь зарабатывать, ты работай. Для работающих людей выходные и часы после работы – это самое время пройтись по магазинам или починить свою машину. Идей новых вообще нет. Вот выдаем гранты по программе "Дорожная карта бизнеса", я являюсь членом этой комиссии. Так вот, там было 40 с лишним заявок на получение гранта. Но есть люди, которые приходят с проектами, которые просто с копировали из книжки "100 идей для малого бизнеса", которые мы сами раздавали. А когда спрашиваешь, какова себестоимость и откуда ты собираешься брать сырье, они говорят "Щас, я бизнес-план почитаю" и начинают его открывать при нас. Если ты сам не пережил в душе свой проект, то ничего у тебя не получится. Снова повторю слова президента, который сказал, что сначала возникает идея, ты обрастаешь с ней, потом начинаешь искать пути претворения его в жизнь, и только потом реализуешь. Как считает руководитель региональной палаты предпринимателей, все это, возможно, издержки беспрецедентной государственной поддержки и различные субсидии. - В Казахстане можно жить и жить лучше, чем во многих странах мира. Просто нужно постоянно заниматься самообразованием. Человек всю жизнь учится. У нас после школы институт кое-как окончат, получат диплом и все считают себя специалистами. Да, никакой ты не специалист и не будешь им даже через 10 лет, если не будешь постоянно повышать свой уровень. Потому что сейчас все меняется очень быстро, новые технологии, и это касается не только начинающих предпринимателей. У нас есть устоявшиеся бизнесмены, которые, получая технику в лизинг, сразу закладывают всю стоимость в амортизацию или строят здание и хотят его окупить за год-два. Так нельзя, - заключил АБСАТИРОВ.
предприниматели кризис

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