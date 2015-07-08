Кенес АБСАТИРОВ: «Некоторые наши бизнесмены просто »зажирели"

Чтобы выяснить до конца, есть ли у нас кризис, почему упала покупательская способность, мы обратились к директору региональной палаты предпринимателей Кенесу АБСАТИРОВУ. По мнению Кенеса АБСАТИРОВА, сказать, что предпринимателям сейчас очень плохо, и они ощущают кризис, нельзя. - С одной стороны да, продукцию сейчас берут не очень хорошо, потому что она дорогая. Но с другой стороны, некоторые компоненты для производства продукции приобретаются в соседней России, и из-за курса рубля наши предприниматели выигрывают, - говорит директор палаты предпринимателей. - К примеру, один из предпринимателе