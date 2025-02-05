Kia предлагает казахстанцам автомобили в кредит от 4%

Как приобрести современный и качественный новый автомобиль на выгодных условиях? У казахстанцев есть такая возможность. Например, купить авто по льготной кредитной программе от официальных дилеров Kia в Казахстане.

Этот бренд уже зарекомендовал себя на мировом рынке как производитель надежных и стильных автомобилей. Kia в нашей стране представлены автомобильной компанией Allur. Дилеры предлагают своим клиентам действительно выгодные условия кредитования на популярные модели Cerato, Sportage и K5. Рассмотрим основные условия кредитования на эти автомобили.

Kia Cerato

Экономичный и универсальный седан Kia Cerato доступен в кредит на максимально выгодных условиях – от 4 процентов. Срок кредитования – до 7 лет.

Kia Sportage

Мировой бестселлер Kia, комфортный и многогранный кроссовер Sportage также доступен в кредит от 4 процентов. Срок кредитования – до 7 лет.

Kia K5

На динамичный и стильный бизнес-седан Kia K5 действует рассрочка от 0,1 процента со сроком кредитования до 2 лет.

Как предупреждают в компании, это предложение ограничено. За более подробной информацией обращайтесь к официальным дилерам Kia в Казахстане или по номеру 555 (звонок бесплатный).