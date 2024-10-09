Кина не будет: снятые почти на 1 млрд тенге фильмы не выйдут в прокат

Прокуратура Алматы провела проверку освоения бюджетных средств, выделенных для поддержки национального кино за 2019-2023 годы, в результате которой были установлены факты неэффективного финансирования.
— В период с 2019-2021 годы кинофильм «Выбор» профинансирован на всех этапах его производства в полном объеме на сумму 500 млн тенге. Однако, несмотря на полную государственную поддержку, указанный фильм так и не вышел в прокат. Более того, не получено прокатное удостоверение к данному фильму, - говорится в сообщении генпрокуратуры.
Так государство лишилось возможности получения 20% доли дохода от проката и показа фильма, предусмотренного законодательством.
— Не вышел в прокат фильм «Тырналар», профинансированный на сумму 421 млн тенге, - отмечает источник.
В ведомстве заявили, что с 2019 года не внедрена в действие единая автоматизированная информационная система мониторинга фильмов, которая позволила бы отслеживать статистику по кинопоказам и проданным билетам во всех кинотеатрах страны, а также по бюджету фильма.
— Отдельные нарекания вызывает работа экспертного совета, которым проводится не объективный отбор кинопроектов, более того установлены факты, где продюсеры, режиссеры, актеры, учредители кинокомпаний одновременно являлись членами экспертного совета, и в последующем проект получил финансирование, - сообщили в ведомстве.
К дисциплинарной ответственности привлечены заместитель председателя Комитета культуры министерства культуры и информации и заместитель председателя правления НАО «Государственный центр поддержки национального кино».