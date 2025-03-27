Клетчатые сумки с деньгами: кадры задержания бухгалтера отдела образования

Талдыкорганский городской суд огласил приговор в отношении главного бухгалтера ГУ «Отдел образования по Сарканскому району» Курмангалиевой, бухгалтеров этого же отдела Муратовой и Калабаевой, начальника районного участка АО «Казпочта» Такен, и.о. заведующей ясли-сада «Айдана» Балгабаевой и руководителя отдела камерального контроля ДВГА области Жетісу Жапабаевой.

Курмангалиева, Калабаева, Муратова и Такен признаны виновными в хищении бюджетных средств в сумме 1,6 млрд тенге. Они перечисляли средства сверх установленной заработной платы на счета сотрудников отдела образования.

Балгабаева, Калабаева признаны виновными в покушении на дачу взятку Жапабаеву, который под предлогом непроведения аудиторской проверки в ясли-саде завладел их денежными средствами. Курмангалиевой назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы, Калабаевой, Муратовой и Такен по 7 лет лишения свободы. Балгабаева и Жапабаев приговорены к штрафу в размере 1,2 миллиона тенге и 1 миллион тенге соответственно.

Кроме того, осужденные пожизненно лишены права занимать должности на госслужбе и в субъектах квазигоссектора. Судебный акт в законную силу не вступил.

Напомним, громкое задержание произошло в 2023 году. 48-летняя женщина пыталась скрыться с крупной суммой денег. В ходе обыска сотрудники Антикоррупционной службы обнаружили у нее почти один млрд тенге, большая часть из которых была в иностранной валюте. Кроме того, у нее изъяли документы и ключи от недвижимого имущества: 14 квартир, 7 коммерческих помещений, внедорожник марки Toyota Land Cruiser 2020 года выпуска, а также ювелирные изделия.