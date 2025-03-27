Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер фридум
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Происшествия Социум

Клетчатые сумки с деньгами: кадры задержания бухгалтера отдела образования

Подозреваемая пыталась скрыться с крупной суммой денег.
Арайлым Усербаева
Клетчатые сумки с деньгами: кадры задержания бухгалтера отдела образования

Талдыкорганский городской суд огласил приговор в отношении главного бухгалтера ГУ «Отдел образования по Сарканскому району» Курмангалиевой, бухгалтеров этого же отдела Муратовой и Калабаевой, начальника районного участка АО «Казпочта» Такен, и.о. заведующей ясли-сада «Айдана» Балгабаевой и руководителя отдела камерального контроля ДВГА области Жетісу Жапабаевой. 

Курмангалиева, Калабаева, Муратова и Такен признаны виновными в хищении бюджетных средств в сумме 1,6 млрд тенге. Они перечисляли средства сверх установленной заработной платы на счета сотрудников отдела образования.

Главный баннер

Балгабаева, Калабаева признаны виновными в покушении на дачу взятку Жапабаеву, который под предлогом непроведения аудиторской проверки в ясли-саде завладел их денежными средствами. Курмангалиевой назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы, Калабаевой, Муратовой и Такен по 7 лет лишения свободы. Балгабаева и Жапабаев приговорены к штрафу в размере 1,2 миллиона тенге и 1 миллион тенге соответственно. 

Кроме того, осужденные пожизненно лишены права занимать должности на госслужбе и в субъектах квазигоссектора.  Судебный акт в законную силу не вступил.

Напомним, громкое задержание произошло в 2023 году. 48-летняя женщина пыталась скрыться с крупной суммой денег. В ходе обыска сотрудники Антикоррупционной службы обнаружили у нее почти один млрд тенге, большая часть из которых была в иностранной валюте. Кроме того, у нее изъяли документы и ключи от недвижимого имущества: 14 квартир, 7 коммерческих помещений, внедорожник марки Toyota Land Cruiser 2020 года выпуска, а также  ювелирные изделия.

деньги задержание бухгалтер борцы с коррупцией

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article