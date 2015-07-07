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Бизнес-новости

Клинико-диагностическая лаборатория «ОЛИМП» ждет своих пациентов

Клинические исследования являются одной из главных составляющих для лечения любых заболеваний. Одной из лучших на рынке услуг области является сеть клинико-диагностических лабораторий «ОЛИМП». Стоит отметить, что сеть клинико-диагностических лабораторий «ОЛИМП» на сегодняшний день является крупнейшей сетью частных лабораторий на всей территории Казахстана. Так, филиалы сети клинико-диагностических лабораторий "ОЛИМП" есть в 14 областях, а это более 170 процедурных кабинетов по забору биоматериала. Есть филиалы и в нашей области. - В Уральске работают 4 процедурных кабинета нашей сети, - говори
Marat
Клинико-диагностическая лаборатория «ОЛИМП» ждет своих пациентов
Клинические исследования являются одной из главных составляющих для лечения любых заболеваний. Одной из лучших на рынке услуг области является сеть клинико-диагностических лабораторий «ОЛИМП». Стоит отметить, что сеть клинико-диагностических лабораторий «ОЛИМП» на сегодняшний день является крупнейшей сетью частных лабораторий на всей территории Казахстана. Так, филиалы сети клинико-диагностических лабораторий  "ОЛИМП" есть в 14 областях, а это более 170 процедурных кабинетов по забору биоматериала. Есть филиалы и в нашей области.
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 - В Уральске работают  4 процедурных кабинета нашей сети, - говорит директор филиала клинико-диагностической лаборатории  «ОЛИМП» Маралбек КАМИЕВ. – А также у нас заключен договор с клиникой «Амбуланс» в Аксае на обслуживание жителей этого региона.  То есть у жителей Бурлинского района есть возможность сдать необходимые анализы в клинике «Амбуланс» и получить результат, не затрачивая деньги и время на поездку в Уральск, что, согласитесь, очень удобно.
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 Все филиалы сети «ОЛИМП» оснащены профессиональным оборудованием мировых производителей, которое обслуживает высококвалифицированный персонал. - Мы проводим более 1000 лабораторных тестов на лучших современных анализаторах, - поясняет директор филиала. – Начиная с общеклинических и биохимических исследований  до диагностики аутоиммунных заболеваний и аллергодиагностики.  Проводим диагностику гинекологических и урологических мазков, серологические и микробиологические исследования, в наших лабораториях можно пройти диагностику бесплодия, онкоскрининг и многое другое.
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 Кстати, сеть клинико-диагностических лабораторий «ОЛИМП» успешно прошла аккредитацию по международным стандартам ISO 15189, а значит, проведенные здесь  исследования в области клинической биохимии, иммунологии, аллергологии и гематологии будут котироваться не только в Казахстане, но и за рубежом. - Наша лаборатория одна из немногих кто имеет право на вывоз биоматериала за пределы страны, - поясняет Маралбек КАМИЕВ. – То есть, если есть необходимость, мы можем отправить биоматериал на проведение 600 редких тестов и 1000 генетических анализов  в лучшие лаборатории Германии.
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 С каждым годом сеть «ОЛИМП» идет все дальше в плане развития  диагностики. Так, в одном из процедурных кабинетов в Уральске уже  можно пройти ультразвуковое исследование  на современном УЗИ-аппарате в формате 3D. - Мы хотим, чтобы наши пациенты смогли получить широкий спектр самых разнообразных медицинских услуг, - поясняет директор филиала. – Так в скором времени у нас откроется кабинет дневного стационара, будет вести прием врач-гинеколог и многое другое.
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 Примечательно, что в лаборатории «ОЛИМП» следят не только за качеством исследований, но и учитывают доступность своих услуг. Сотрудники лаборатории при желании могут выехать на дом к пациенту, что очень удобно. А также действует  скидка 10% детям до 18 лет, пенсионерам, инвалидам. Ветераны ВОВ обслуживаются  бесплатно. - Всем нашим клиентам мы дарим дисконтную накопительную карту с 5% скидкой, которая действует в нашей сети по всему Казахстану.  Приходите к нам, пройдите обследование и получите самые  точные результаты исследований. Лечитесь и будьте здоровы, - пожелал Маралбек КАМИЕВ.
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 Мы находимся по адресам: ул. Ковыльная, д. 1А, ул. Циолковского, д. 22, пр. Достык-Дружба, 206, ул. Маметовой, д. 60.  Наш контактный телефон: 59-79-59.
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 Лицензия серия ЛП 10478DZ №0007643 от 10.08.2010г. выдана Департаментом здравоохранения г.Астана.

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