Клинико-диагностическая лаборатория «ОЛИМП» ждет своих пациентов

Клинические исследования являются одной из главных составляющих для лечения любых заболеваний. Одной из лучших на рынке услуг области является сеть клинико-диагностических лабораторий «ОЛИМП». Стоит отметить, что сеть клинико-диагностических лабораторий «ОЛИМП» на сегодняшний день является крупнейшей сетью частных лабораторий на всей территории Казахстана. Так, филиалы сети клинико-диагностических лабораторий "ОЛИМП" есть в 14 областях, а это более 170 процедурных кабинетов по забору биоматериала. Есть филиалы и в нашей области. - В Уральске работают 4 процедурных кабинета нашей сети, - говори