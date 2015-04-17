Ключевые цитаты прямой линии президента России

Владимир Путин в 13-й раз пообщался с россиянами в рамках прямой линии. В этот раз у граждан накопилось рекордное количество вопросов к президенту, — их было задано более трех миллионов. Также возможность обратиться к Путину из передвижных студий была у строителей космодрома «Восточный», украинских беженцев, жителей Крыма и фермеров из Костромской области. Свои вопросы задали политик Ирина Хакамада, бывший министр финансов России Алексей Кудрин, главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, ректор МГИМО Анатолий Торкунов. Россиян волновал рост цен, санкции, ситуация с валютной ипотекой, пе