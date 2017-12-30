Ключи от новых квартир новоселам вручил аким области Алтай КУЛЬГИНОВ. - В этом году в области проделана большая работа по госпрограммам "Нұрлы жол" и "Нұрлы жер". В рамках этих программ в области было построено 115 тысяч квадратных метров жилья, а в общем за счет всех источников финансирования введено в эксплуатацию 380 тысяч квадратных метров жилья. Все это делается для населения. На протяжении ряда лет вы копили деньги на счетах "Жилстройсбербанка" и мечтали приобрести собственное жилье. И вот сегодня, накануне Нового года ваша мечта сбылась. С новосельем вас! Пусть новый год будет полон такими же счастливыми событиями,- сказал аким области. Отметим, что в этом году в области построено 14 многоэтажных и 188 одноэтажных жилых домов, благодаря чему 1500 семей получили собственное жилье.