Коалиция өкілдері латын әліпбиіне көшуді қолдады
Бүгін демократиялық күштердің «Қазақстан-2050» облыстық коалициясының отырысы өтіп, мемелекеттік тілді латын қарпіне көшіру және әліпбидің бірыңғай стандарты талқыланды. Жиналғандардың пікірінше латын әліпбиі, қазақ тілінің өзіндік ерекшелігін сақтауға мүмкіндік береді. Өйткені латын әрпі емле ережелері, фонетикалық тұрғыдан функционалды және оңай меңгеріледі. 25 таңбадан тұратын жаңа нұсқада қазақ тілінің дыбыстық жүйесі толық ескерілген. Дегенмен кейбір кірме қаріптердің қатарын әлі де қысқартуға болады дейді, - ғалымдар. - Байқап қарасақ мұнда Ц, Ф, В және Ч деген әріптер бар. Енді сараптар