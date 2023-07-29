Воспитатель-исследователь Фарзия Карандашова считает, что отдавать ребёнка в детский сад нужно пораньше, примерно в полтора года. Так его адаптация пройдёт быстрее и легче. Общение со сверстниками начнётся раньше и ребёнок будет более самостоятельным.

— Воспитатель научит его одеваться, раздеваться, выполнять элементарные культурно- гигиенические навыки, и к пяти годам это будет самостоятельный ребёнок, готовый к школе. Ведь подготовка к школе — это не только читать и писать. Но и самостоятельность: собрать портфель, убрать с парты лишние предметы. Ведь сейчас это делают за них родители, потому что ленятся, — Карандашова.

По словам педагога-воспитателя, детей нужно приучать к самостоятельности. Они не должны постоянно ждать помощи от взрослых. Касательно детского сада, Фарзия Карандашова говорит, что в жизни всегда есть выбор, поэтому садик нужно выбирать по усмотрению родителей, финансов и в духовных планах.

— Я считаю, что частный детский сад лучше, чем государственный. В частном детском саду меньше наполняемости детей в группе, у воспитателя появляется больше времени к индивидуальному подходу, позаниматься с ребёнком, выявить его способности. Также частный детский сад может работать по своей программе, самостоятельно разработанной. А в государственном саду можно получить только те знания, что даёт государственная программа, — говорит воспитатель.

Но у государственных детских садов тоже есть свои плюсы: больше воспитывается самостоятельность. Ведь воспитатель не может помочь каждому и ребёнок начинает действовать сам.