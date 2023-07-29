Площадь президента в Уральске освободили от батутов и электромобилей. Об этом сообщили в акимате города.

— От жителей микрорайона поступали жалобы, что здесь невозможно гулять, что все эти переносные и управляемые конструкции мешают. Акимат совместно с компетентными органами провёл меры по борьбе с незаконной торговлей. Заинтересованные органы принимают меры по приведению в порядок территории, — сказал заведующий сектором благоустройства ЖКХ.

Напомним, что уральцы жаловались, что не могут спокойно прогуляться по площади. По их словам, место для культурного отдыха превратили в базар.

Стоп кадры с видео instagram

