28 июля в суде №2 огласили решение по иску бывшего заместителя директора ТОО «Батыс су арнасы» Жандоса Саматова к редакции портала «Мой ГОРОД». Судья Батыргалиева, рассмотрев дело, решила удовлетворить иск Саматова частично.

— Признать название статьи «Директора ТОО «Батыс су арнасы» обвинили в растрате денег а его заместителя в пьянстве» в части «обвинили в пьянстве» — порочащие честь, достоинство и деловую репутацию. Обязать ответчика опровергнуть указанные сведения, опубликованные в газете «Мой ГОРОД». Взыскать с ТОО «Медиастрат 2012» в счёт Саматова компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч тенге, взыскать с ТОО «Медиастарт 2012» расходы по оплате государственной пошлины и лингвистического исследования, — зачитала судья Батыргалиева.

К слову, Жандос Саматов заявлял иск о возмещении моральной компенсации в размере 10 миллионов тенге. Он заявил, что с момента публикации у него появилось ощущение дискомфорта, нарушение сна, правильного питания, вследствие чего он похудел на 10 килограммов.

Интересы редакции в суде представлял юрист Международного фонда защиты свободы слова «Әділ сөз» (который оказал редакции поддержку) Сергей Уткин. По его словам, всего знаков в тексте, который истец просил признать не соответствующим действительности, — 2 608, а суд признал не соответствующей действительности только часть заголовка статьи, количество знаков в которой – 28.

– Также истец просил компенсацию морального вреда в размере 10 млн тенге, а суд взыскал только 100 тысяч. Таким образом, суд удовлетворил иск Саматова лишь на один процент. Ранее иск Аркенова был удовлетворён аналогичным образом, но на два процента. Что ж, субординация в какой-то степени оказалась соблюдённой. Хотя честь и достоинство директора и его зама суд оценил одинаково, но в процентном выражении директор по должности оказался в два раза круче своего зама. Ну а если серьёзно, то я удовлетворён решением суда в части отказа в иске. Мне понравилось, как судья разъяснила Саматову, что если перед словом «пьяный» стоит слово «якобы», то такую фразу нельзя признать не соответствующей действительности. Или если слово «пьяный» употреблено в статье в кавычках, то это тоже меняет смысл. То есть газета в утвердительной форме ни разу не назвала истца пьяным, поэтому обижаться на газету не следует, — говорит Сергей Уткин.

Но вот признание заголовка не соответствующим действительности очень огорчило юриста. Так, в деле Аркенова ещё хоть как-то это было объяснимо: суд сослался на ошибочное заключение специалиста, которой показалось, что в заголовке идёт речь об обвинении Аркенова якобы со стороны правоохранительных органов в преступлении, которое называется «растрата».

– Так специалист не только перепутала работников водоканала с правоохранительными органами, но ещё посчитала, что финансовые нарушения Аркенова якобы нельзя называть растратой. Ну не прочитала специалист нормативное постановление Верховного суда – какой с филолога спрос. Тем не менее, судьи хоть как-то решение обосновали. Но в данном деле это же вообще анекдот! В заголовке сказано о том, что работники водоканала обвинили заместителя директора в пьянстве. Факт обвинения бесспорен – истец сам писал в досудебной претензии о том, что дежурный диспетчер Доронина распространила про него домыслы и клевету, заявив, что он был нетрезв. Но суд, чтобы хотя бы на 1% удовлетворить иск, вообразил, что в заголовке якобы содержится утверждение о том, что заместитель директора был пьяным, — отметил он.

Таким образом суд посчитал, что между предложениями «Заместителя директора обвинили в пьянстве» и «Заместитель директора был пьяным» одинаковый смысл. При этом судья, комментируя решение, сказала, что нетрезвое состояние Саматова доказано не было, значит, сведения в заголовке о том, что заместителя директора обвинили в пьянстве – не соответствуют действительности!

– Понимаете? Обвинение со стороны работников было. Утверждения газеты о том, что замдиректора был пьяным – не было. Так что не соответствует действительности? Помню, когда в Международном фонде защиты свободы слова «Әділ сөз» формулировали вопросы перед специалистом-филологом, то специально обратили внимание на этот нюанс. Специалист указала в заключении, какой смысл содержится в заголовке статьи. Мы прочитали заключение и сказали: но ведь суд может понять по-своему. Тогда специалист возмутилась: здесь другой смысл невозможно даже вообразить. Оказалось, возможно! Вот так и живём. Теперь будем разбираться в трёх соснах в областном суде, вдруг нам попадутся не особенные судьи, а которые как все – видят и понимают именно тот смысл, который прямо написан в спорном заголовке статьи. Но если не повезёт и в областном – пойдём в Верховный, может там со смыслами будет получше, — заключил Сергей Уткин.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Напомним, в октябре 2022 года на сайте «Мой ГОРОД» был опубликован материал под названием «Директора ТОО «Батыс су арнасы» обвинили в растрате денег, а его заместителя в пьянстве». Тогда в Instаgram-паблике zhaloby_uralsk_official появилась жалоба от сотрудников ТОО «Батыс су арнасы». До публикации данного письма корреспондент «МГ» обратилась к директору предприятия и в своём интервью Ануар Аркенов ответил на все обвинения в свой адрес и прокомментировал ситуацию с «пьяным» заместителем.

Тогда же в в пресс-службе департамента полиции ЗКО отметили, что вызов в 102 действительно поступал, но заместитель руководителя предприятия покинул место до прибытия сотрудников, в связи с чем медицинское освидетельствование не проводилось.

В апреле этого года в редакцию поступила досудебная претензия, в которой Жандос Саматов потребовал опубликовать опровержение с принесением извинений в его адрес и убрать вышеуказанную статью с сайта mgorod.kz и интернет-пространства. Пятого мая редакция предоставила ответ Саматову и спустя десять дней он подал в суд.

Отметим, что 6 апреля редакция проиграла суд с директором ТОО «Батыс су арнасы» Аркеновым. Судья Баймагамбетова частично удовлетворила иск Аркенова. Редакция, не согласившись с решением суда, подала апелляционную жалобу.